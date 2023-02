– Eleinte voltak félreértések a működéssel kapcsolatban, de ma már zökkenőmentesen működik, hozzák és viszik a ruhákat. Az eseményeinkre mindig az aktuális évszaknak megfelelőeket várunk, amik lehetnek női, férfi- vagy gyerek­darabok. Azonban arra sajnos nincs lehetőség, hogy kiegészítőket, cipőket vagy táskákat hozzanak az érdeklődök. Eleinte az idősebbek jöttek, de azóta már a fiatalabbak körében is népszerűvé vált a gardróbcserebere. A trendeket nézve is rendkívül színes a felhozatal és az érdeklődés – avatott be az egyesület elnöke. Hozzátette, nem mondtak le arról a tervükről, hogy a jövőben több partner bevonásával alakítsanak ki állandó ruha­állványokat.

Örülnénk, ha lennének olyan partnereink, akiknek beleillik a profiljába az Add­Tovább program és szívesen csatlakoznánk hozzánk.

Almási-Thomka Orsolya el­­árulta azt is, hogy az események mindig jó hangulatban telnek.

– Az egyik legsikeresebb AddTovább eseményen közel százan fordultak meg. Rendszerint van olyan, amikor egyszerre többen érkeznek és már a kipakolásnál egymás holmijai között válogatnak. Azokra a visszajelzésekre pedig rendkívül büszkék vagyunk, amikor a mi ráhatásunkra szerveznek baráti gardróbcseréket – zárta gondolatait.