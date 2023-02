Fiataloktól az idősekig

A főszervező szerint a bakelit, vagyis a Vinyl jelenleg a reneszánszát éli, az utóbbi 4-5 évben folyamatosan emelkedett azoknak a száma, akik gyűjtik. –Meglepően sok fiatal kezében láthatunk bakelitet manapság, és szerencsére a CD sem megy ki a divatból, még akkor sem, ha ezt többen már korábban megjósolták. Hiába a digitális letöltésnek, virágzik a kereslet – fejtette ki portálunknak.

Erős a gyűjtői kör, igaz, nem akkora, mint a 70-es, vagy a 80-as években, de még most is sokan keresik ezeket a különlegességeket.

– Jó látni, hogy a fiataloktól kezdve az idősekig kilátogattak hozzánk. Általában a pop, rock és metál zenét keresik a fiatalok, de erős bázisa van az elektronikus zenének és a maxi lemezeknek is. Azt fontos tudni, minél régebbi kiadással találkozunk, annál inkább a zsebünkbe kell nyúljunk, akár több százezer forintos lemezárak is lehetnek – fűzte hozzá a szervező.

Varázsa és hangulata van

Hozzátette: az új szóló lemezekért általában 7-8 ezer forintok kérnek, a dupla lemezek 12 ezer forint alatt nem találhatók már. A legkeresettebbek a The Beatles, The Rolling Stones, vagy éppen a Deep Purple lemezek. Négy-öt éve felfutott az új lemezek előállítása, és ezzel párhuzamosan a lemezlejátszó eszközök vásárlása is.

A főszervező kifejtette: ha valaki otthon feltesz egy lemezt, annak megvan a varázsa és a hangulata, ezért nehéz lenne azt mondani, hogy valaha is kimegy a divatból.

– Ez nem fog megtörténni, én folyamatosan látogatom a nyugat-európai lemezbörzéket, és mindenhol rengetegen keresik a lemezeket, a lejátszókat, vagy éppen a CD-ket. Úgy gondolom, ez a kultúra csak erősödik, és nem csak a gyűjtők, hanem a fiatal zenerajongók körében is – fogalmazott.

Különleges Star Wars kiadvány

Közel ötszáz lemezzel érkezett Győrbe a hétvégére Petricsák Attila Pest megyéből, aki elsősorban új lemezeit pakolta ki az asztalokra.

– Rengetegen érkeztek hozzám, fiatalok is. Biztos vagyok benne, hogy amíg az emberek költhetnek a hobbijukra, a vágyaikra, addig a piacon marad a lemezvásárlás. Ezek ugyanis értéket képviselnek, amelyek a jövőben még értékesebbek lesznek. Lehet, hogy modern a világ, de ez a kultúra sokáig fennmarad majd – fogalmazott Petricsák Attila, aki szerint a tengerentúlról egyre nehezebb beszerezni a lemezeket.

– Nem egyszerű. Elhoztam viszont egy igazi különlegességet is Győrbe, ami nem más, mint egy a Star Wars-hoz kapcsolódó, négy lemezes kiadvány, amit jelenleg kizárólag az USA-ban lehet beszerezni – mesélte.

Tizenkét éve gyűjti a CD lemezeket

A győri Bartus Attila nem először vesz részt lemezbörzén, elsősorban a CD-k között válogatott. Tizenkét évvel ezelőtt kapta meg első lemezét, azóta tart a rajongás, mára mintegy 350 darab boldog tulajdonosa.

– Körülnéztem, és sok mindent találtam, ami megtetszett. Van nálam The Killers, Eminem, és Phil Collins CD is, a hétszeres Grammy-díjas, Oscar- és Golden Globe-díjas angol dobostól, énekestől. Ezek mindegyike hiányzott a gyűjteményemből. Nagyon boldog vagyok, hogy megtaláltam őket. Szeretem gyűjteni a lemezeket, imádom a zenét, kikapcsol és feltölt – mondta el a gyűjtő.