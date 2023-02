Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Veszkényben az első Fánksütő versenyt. A felhívás népszerű lett a helyiek között, hiszen rögtön tizenhétféle fánkot készítettek el és neveztek be a veszkényi asszonyok és férfiak. Mert hogy urak is öltöttek szakácskötényt a hétvégén. Igazi fánkcsodák is kerültek a zsűri asztalára.

A szakértők két kategóriában - hagyományos és nem hagyományos - díjazták a fánkokat és állítottak fel sorrendet a sütemények között. Természetesen a közönségnek is bőven jutott kóstoló.

Hagyományos fánk kategóriában első helyen végzett Bujtás Noémi és Máticsné Varga Erzsébet, második lett Csapóné Hegedüs Katalin, harmadik Cserpes Sándor. A nem hagyományosak között a zsűri Csapóné Hegedüs Katalin készítményét szavazta az első helyre, Bujtás Noémi fánkját a másodikra, Németh Sáráét és Máticsné Varga Erzsébetét a harmadikra.

A versenyben valamennyi résztvevő konyhai eszközökből álló ajándékot kapott.