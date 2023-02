Az idei programsorozat mottója: Szeretetbe kapaszkodva. Győrben a Házasság hete programsorozatot tizenkettedik alkalommal szervezik. Már beszámoltunk róla, hogy elkezdődött a Szerelmes kalandtúra, ami a győri párokat hívja közös időtöltésre, a jövő héten pedig számtalan program nyújt feltöltődési lehetőséget.

Felekezetek közösen szervezik

– A Római Katolikus Egyház részéről második éve veszek részt a házasság hete programjainak szervezésében. Nagy öröm látni, hogy sok felekezet működik együtt a rendezvény sikeréért. Úgy, mint a római, a görög katolikus, az evangélikus a református egyház, a baptisták, az adventisták, a Győri English Christian Ministries és a programot támogatja a győri önkormányzat is. Minden felekezet a maga előadóit, házaspárjait mozgósítja – mondta az egyik szervező, Lőrincz Klaudia, a Győri Egyházmegye Családbizottsági munkatársa.

– Úgy gondolom, hogy ebben az évben is nagyon színes programot sikerült összeállítanunk. Közös érték mindannyiunk számára a házasság intézménye, a családok segítése. Ebben a rohanó világban nagyon kevés idő és energia jut a házasság ápolására, de úgy gondoljuk, muszáj megállnunk néha egy kicsit és egymásra, a házastársunkra időt, figyelmet szentelni, mert a házasságok nem működnek maguktól, hanem tenni kell értük. Erre próbáljuk felhívni a figyelmet a fiatal házasoknak, a házasságra készülőknek, a több éve házasságban élőknek, de azoknak is, akik valamilyen nehézséggel küszködnek. Azt gondolom, mindenki találhat hasznos gondolatokat az előadásokban – jegyezte meg Klaudia, aki elmondta, hogy közös program lesz a házaspárok megáldása február 14-én 14 órától 17 óráig a győri Szent Ignác Bencés Templomban katolikus, evangélikus és református lelkészek szolgálatával. Zenés áhítat lesz hálából a házasságokért február 18-án 17 órától a Szent Imre templomban, ahol a Szerelmes kalandtúra eredmény hirdetésére is sor kerül.

Romantikus programok

Előadásokon is részt vehetnek az érdeklődők a Házasság Hete keretében. Nyitóelőadásként február 13-án Krúdy Tamás és Krúdy Zsófia beszél őszintén a házasságban megélt intimitásról, „Egymás kedvéért születtünk” címmel Uzsalyné dr. Pécsi Rita tart előadást, de hallhatunk a jó házasság titkairól is, arról, hogy megoldás-e a válás? Meseterapeuta is kínál interaktív estét. Különlegesség A 4 szerelem című interaktív előadás magyar fordítással. Új program, hogy a tiniket is megszólítja a Biztos Szikla Klub, akik arról beszélnek, hogyan bánjanak az érzelmeikkel. Idén először lesz Lélekkel fűszerezett gyertyafényes vacsora a városházán továbbá romantikus vacsorát három étterem is kínál a résztvevőknek. A népszerű szerelmes kalandtúrán kívül az idén tizenöt állomáson keresztül a Házaspárok útját is végig lehet járni a Győrújbaráti Toboz ösvényen. (Részletes program a kisalfold.hu valamint a https://www.facebook.com/HHeteGyor oldalon megtalálható).

Minőségi idő egymásra

A ménfőcsanaki párokat a február 5-től 19-ig tartó HázasTársas Játékra vállalkozó párok néhány feladatból álló menetlevelet kapnak. A cél, hogy a párok a megszokottnál nagyobb figyelmet szenteljenek egymásra, a kapcsolatukra, minőségi időt ajándékozzanak egymásnak. A feladatok otthon vagy a település egyszerűen megközelíthető pontjain teljesíthetők.

Gönyűn a Duna-parton a Szerető Szívek padján fotózkodni lehet február 10-től február 20-ig. Menyasszonyi és koszorúslány ruhabemutatót tartanak február 18-án a Panoráma teremben, majd Király Eszter mentálhigiénés szakember és író Hogyan és miért tart ki a szerelem? címmel tart előadást.

A soproni evangélikus templomban február 12-én 10 órától megerősítő áldást kérnek a házaspárokra.