Vágott vagy cserepes

Február 14., Valentin-nap az első nagyobb ünnep minden évben a virágosok életében is, amit márciusban majd a nőnap követ.

– Nekünk már február 14. előtt fel kell készülnünk a szerelmesek ünnepére, így szerdán már érkezett nagyobb szállítmány külföldről. A vágott és cserepes kínálatunkat is feltöltöttük a nagyobb érdeklődésre – kezdte lapunknak Budáné Schendl Rebeka, a Virágpaletta Győr ügyvezetője. Ők az egyedüliek a megyében, akik saját kamionnal külföldről szerzik be a virágokat és értékesítik régiós szinten.

– Partnereink többsége Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki, de emellett szállítunk még Tata és Pápa térségébe is – tette hozzá.

Már nem a vörös rózsa a favorit – Budáné Schendl Rebeka, a Virágpaletta Győr ügyvezetője szerint a legtöbben olyan virágot vesznek a kedvesüknek, ami megtetszik nekik.

Kicsit olcsóbb a virág

– A rózsák ára szálanként tavaly meghaladta az 1000 forintot, idén szerencsére nem emelkedett, sőt, szinte az összes fajtát 1000 forint alatt tudjuk adni. Viszont a behozatali költségek növekedtek, így minimális emelkedés érezhető a különböző fajtáknál. A tavaszi növények, mint a tulipán is, olcsóbb lett az előző évhez képest. Talán emiatt is alakult úgy, hogy már nem a vörös rózsa a szerelmesek ünnepének favoritja – tapasztalja Budáné Schendl Rebeka. – Egyre többen vesznek cserepes vagy tavaszi virágot kedvesüknek. A vásárlók között még mindig a rózsa és a tulipán vezet toronymagasan, viszont, ha a színekről van szó, a saját ízlésüknek legkedvesebbet választják – emelte ki a Virágpaletta Győr ügyvezetője.

Színes és díszes virághalmok

A virághalmok közt sétálva nem mindennapi, például egy csokor kék vagy a szivárvány színeiben pompázó tulipánra bukkantunk. Az ügyvezető szerint a rózsáknál is egyre többen választják a vörös helyett a színeset, vagy ilyenkor a szívecskével díszítettet, amik árban is olcsóbbak.

– Sokkal drasztikusabb árakra számítottunk. A virágüzletek is érzik, hogy nehezen indult az év. Reményeink szerint idén is hozni tudjuk a tavalyi számokat – reméli Budáné Schendl Rebeka.