A mosonmagyaróvári Zentai Ferenc esete jó példa: hobbiból is lehet munka, amit szenvedéllyel végez. A 44 éves férfi 29 évesen talált új életcélt.

Múlt decemberben a Jókai utcában nyílt meg a Legójátszóház és -kiállítás az egykori Stefán-üzletházban. Aki azt hihette, hogy ez csak egy időszaki tárlat, jó hírrel szolgálunk: a kockák szerelmesei hosszú távon találhatnak itt érdekességeket.

– Alkalmanként új tematikával várom az érdeklődőket: a karácsonyi alkotások után most a mozi adta az ihletet – kezdte beszélgetésünket Zentai Ferenc, aki egyébként programozóként dolgozott korábban. A legó iránti szenvedélye már felnőtt fejjel jött: a Csillagok háborúja rajongójaként talált rá a világ legnépszerűbb építőkockáira. Így nem is meglepő, hogy a most látható tárlaton sok-sok terepasztalon éppen a Star Wars ismert figurái, csatajelenetei, épületei elevenednek meg.

Zentai Ferenc kedvence, a Life címlapja kockákból. Fotó: Kerekes István

– Az sztereotípia, hogy a legó a gyerekek játéka – hangsúlyozza Zentai Ferenc, és körbenézve a látogatók között, értjük is, miről beszél. Hiszen anyukák és apukák lelkesen építik a legó- és Duplo-épületeket, a másik sarokban baráti társaságok mozaikoznak, és a kiállítás sok eleme éppen a felnőtteknek lehet érdekes. A kisebb gyermekek inkább a szerepjátékokhoz használják a kockákat, amelyhez ügyesség és kitartás is szükséges.

– A legó szerintem nem korfüggő – vallja vendéglátónk, aki már több mint ezer készletet vásárolt, de egyedi darabok után az interneten is vadászik. Mint mondja, sok építmény gyári, de a világ számos pontján terveznek egyedi alkotásokat. Ilyen összeállításokat szintén láthatunk, továbbá Ferenc is tervez természetesen. Egyik nagy kedvence – a Csillagok háborúja összeállításokon túl – a Life magazin címlapja a holdra szállással, amit legómozaikokból rakott ki. Van, amit pár óra alatt elkészít, de van olyan építmény, amelyek akár hónapokig készülnek.

A mosonmagyaróvári kiállító az ország több pontján bemutatta már alkotásait és idén is több helyre tervez ellátogatni. Még megtudtuk: a mozik után hamarosan egy újabb kiállítással készül.