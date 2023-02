A hazai síelők körében különösen népszerű Ausztria, egyrészt a közelsége, másrészt a jól karbantartott pályák és szolgáltatások miatt. A népszerű téli sport szerelmesei számára az is egyértelmű, hogy idén – többek között a forint gyengülése miatt – a síbérletek, az utazás és a helyi ellátás mellett a szállásköltségek is jelentősen megemelkedtek. Sokan igyekeznek ezért olyan kompromisszumos megoldást választani, amellyel nem kell lemondaniuk a síelésről, snowboardozásról, miközben egy jó szálláson pihenhetnek a nap végén. Így egyre többen választanak hazai, határhoz közeli szállást a sítúrájukhoz. A soproni iskolák pedig évek óta reggeli indulással, esti érkezéssel szervezik meg a sítáboraikat.

Gelecsényi Irén, a soproni Fagus Hotel igazgatója szerint náluk határozottan kirajzolódik ez a trend, hiszen a telt házas ünnepek után sem esett vissza érdemben a foglalások száma, ami azoknak az egyre nagyobb számú vendégeiknek is köszönhető, akik az alig egyórás autóútra található osztrák sípályákra járnak át. – Ezzel a megoldással még egy kis hazai wellnesst is bekalkulálhatnak az üdülésbe a szomszédokénál elérhetőbb áron – tette hozzá az igazgató.

A külföldi, azonos kategóriájú szállások általában drágábbak, különösen a pályaszállások, másrészt az ár-érték arányban elfogadhatóbb szálláshelyeket gyorsan, sok esetben még szezon előtt lefoglalják. Ehhez képest a hazai wellnesshotelek szolgáltatásai nemcsak csábítóak, hanem megfizethetőbbek is, mint a határ túloldalán. A hosszabb téli szünet ugyancsak kedvezett a síelést tervezőknek, a hazai hóhiány és várhatóan a tavaszi szünet is többeket ösztönöz majd arra, hogy hazai szálláshelyről induljanak Ausztriába síelni, ahol még ilyenkor is találnak síelésre alkalmas terepet.

Mosonmagyaróvárról és környékéről viszont elmaradtak idén a síturisták

– Az Aquasol Resortban és Aqua Hotel Termalban sincsenek most síelők. Őket a cseh turisták váltják – tudtuk meg Husz Szilviától, a mosonmagyaróvári termálfürdő értékesítési vezetőjétől.

– A múlt hét végén voltak síturisták nálunk, akik átutazó vendégek. Nagy részük román és erdélyi magyar, akik keresik az olyan parkolót, ahol autóval biztonságosan meg tudnak állni síboxszal, csomagokkal – hangsúlyozta a levéli Korona Étterem és Panzió üzemeltetője, Niczki Krisztián, aki azt mondja, az idei télen kevés síturista érkezett hozzájuk, de régebben akadt több olyan vendég, aki innen járt át napi szinten síelni. – Sok szálláshely rákényszerült a rezsi miatt, hogy árat emeljen, és ugyan még olcsóbbak vagyunk, de már nem annyira éri meg ingázni – fűzte hozzá a panzióvezető.