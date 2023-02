2022. október 1-jén immár 12. alkalommal rendezték meg Sopronban, a Hangár Music Gardenben a Sop-Rock Tehetségkutató Fesztivált, mely a Hangfoglaló Program által támogatott “Öröm a Zene” tehetségkutató sorozat része. Az induló zenekarok nem csak az "Öröm a Zene" döntőjéért - és a 3 millió forintos fődíjért - versenyeztek, hanem hazánk egyik legnagyobb és legnépszerűbb fesztiválján, a STRAND Fesztiválon történő bemutatkozásért, fellépési lehetőségért is. Az utolsó Sop-Rock-on 8 helyi illetőségű zenekar is képviseltette magát.

A XII. Sop-Rock Tehetségkutató Fesztivál sikere után felbuzdulva kezdeményezte a Hangár Music Garden vezetősége egy új, kifejezetten soproni és környékbeli rock és metálzenekarok fesztiváljának megszervezését, mely február 24-én, pénteken első alkalommal rendezik meg az NWOSR, azaz NEW WAVE OF SOP-ROCK néven. A fesztivál alapjául a brit heavy metal új hulláma (New Wave of British Heavy Metal, vagyis NWOBHM) szolgált, mely zenei mozgalom az 1970-es évek végén indult Nagy-Britanniában és az 1980-as évek elején vált nemzetközileg is ismertté. Az irányzat legnépszerűbb zenekarai az Iron Maiden, a Saxon, a Def Leppard és a Motörhead voltak.

Az első NEW WAVE OF SOP-ROCK fesztiválon 11 zenekar lép színpadra:

Ennyi Jutott,

Killersick,

Morte Silmoris,

Needle Jim,

Noizbo!z, Nope,

Neuropsy,

PLASTICOCEAN,

Silver Rivolta,

Simple Fools,

Visionless Humanity.

A 17 órakor kezdődő fesztiválra jegyek már kaphatók online elővételben, de természetesen a helyszínen is lesz lehetőség jegyvásárlásra.

A szervezők várnak minden soproni és környékbeli zeneszeretőt a Hangárban február 24-én!