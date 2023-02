FogyatékosságA magyar parasport napja alkalmából a K&H, a Magyar Paralimpiai Csapat támogatója összegyűjtötte, szülőként mit tehetünk azért, hogy gyermekünk ne legyen zavarban, ha fogyatékossággal élővel találkozik.

A világ népességének mintegy 15 százaléka él fogyatékossággal, Magyarországon a KSH 2016-os adatai alapján több mint 400 ezer ember értelmi vagy mozgáskorlátozott. Ők is társaikkal egyenrangú életet szeretnének élni, ehhez azonban az akadálymentesítésen kívül kulcsfontosságú, hogy a társadalom többi tagja is tisztelettel és nyitottsággal forduljon feléjük. Meghatározó, hogy a felnőttek elfogadóan álljanak hozzájuk, és lényeges, hogy mit tanítanak gyerekeiknek annak érdekében, hogy a fiatal korosztály számára ne legyen zavarba ejtő fogyatékossággal élők társaságában lenni.

Nem is vagyunk annyira különbözőek

A gyermekekben alapvetően kevesebb az előítélet, mint a felnőttekben – a fiatalok a bennük kialakult sztereotípiákat általában a felnőttektől veszik át, ezért a szülőknek, pedagógusoknak kiemelt szerepük van abban, hogy a fiatalok megőrizzék alapvető nyitottságukat. A kicsikben természetesen felmerülnek a kérdések, ha látják, hogy valaki testileg vagy szellemileg más, mint ők. Ilyenkor fontos, hogy a saját nyelvükön magyarázzuk el nekik, illetve személyesen is megtapasztalhassák, miben különböznek fogyatékossággal élő társuktól. Éppen ezért egyre több szervezet kezdeményez az oktatási intézményekben is fiatalokat érzékenyítő foglalkozásokat. A magyar parasport napján, február 22-én például számos óvodában és iskolában találkozhattak parasportolókkal és próbálhattak ki különböző parasportágakat a gyerekek.

– A Magyar Paralimpiai Csapat támogatójaként 17 éve segítjük a paralimpikonok felkészülését és versenyeit. Ez alatt az idő alatt példát mutattak nekünk elszántságból, eltökéltségből, kiváló teljesítményből. Ők csak egy kis szelete a fogyatékossággal élők csoportjának, de mindannyian megérdemlik, hogy ne sajnálattal, hanem érdeklődéssel és nyitottsággal közeledjünk feléjük. A szülői példamutatás nagy szerepet játszik ebben, az odafigyelő, elfogadó hozzáállást ugyanis számos módon erősíthetjük a gyermekekben – mondta el Horváth Magyary Voljc Nóra, a K&H kommunikációs vezetője.

Segítsük az egyenrangú együttélést

A fogyatékosság már egyre kevésbé tabutéma, hiszen több helyen találkoznak a gyermekek értelmi vagy mozgássérült emberekkel: reklámokban, filmekben, animációkban, mesékben is feltűnnek nem átlagos szereplők, sőt, már egyre több játékgyártó is hangsúlyt fektet arra, hogy mozgássérült figurákkal érzékenyítse a fiatal generációt. Sokszor a gyermekeket egyáltalán nem zavarja, hogy ezek a szereplők mások, mint ők, egyszerűen elfogadják őket testi vagy szellemi különbözőségükkel együtt. Ugyanakkor ezekben a helyzetekben kérdések is felmerülhetnek bennük, amikre fontos, hogy sajnálkozás vagy negatív érzések keltése nélkül válaszoljunk, és természetességgel beszéljünk a fogyatékosságról.

Meséljünk olyan történeteket, amelyben ép és fogyatékossággal élők együtt visznek véghez valamit, segítik egymást – együttműködve egymással. Beszélgessünk a környezetünkben élő értelmi vagy mozgáskorlátozott emberekről, legyen szó az utcán közlekedő látássérültről vagy a szomszéd bácsiról, aki kerekesszékbe került, de a fizikai korlátokon túl ugyanaz a kedves, okos, vicces öregúr maradt. Ha jó viszonyban vagyunk velük, el is beszélgethetünk velük arról, milyen hozzáállás lenne számukra a legjobb a többiektől, és ezáltal mi is tudni fogjuk, hogyan viselkedjünk velük.

Ha van olyan játékunk, amiben van sérült figura, máris adva van egy érzékenyítő szituáció, de szerepjátékkal mi is kitalálhatunk olyan helyzetet, ahol megjelenik fogyatékkal élő is. Menjünk el együtt olyan eseményekre, programokra, ahol gyermekünk találkozhat értelmi vagy mozgássérült emberrel, megismerheti személyiségüket, gondolataikat, érzéseiket.