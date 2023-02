Vannak olyan emberek, akikkel sokszor találkozunk az utcán, mégsem tudjuk, hogy kik ők, mi a történetük. A soproniak emlékezhetnek rá, hogy korábban tavasztól késő őszig zene töltötte be a belvárost. Az elmúlt években eltűntek az utcazenészek, azonban néha-néha feltűnik még a „11-es” közelében egy ismerős arc gitárral a kezében, Takács Tibornak hívják.

– Győri születésű vagyok, tanulmányaim miatt – a vendéglátó-szakközépiskolába jártam – kerültem Sopronba. Sajnos nem fejeztem be az iskolát, így csak 8 általánosom van. Több családi tragédia, rosszul megválasztott barátok, valamint az egészségi állapotom romlása vezetett oda, hogy 55 évesen itt ülök a padon és zenélek – kezdte beszélgetésünket Tibor.

– Mindig volt egy kis művészhajlamom, szeretek zenélni és verseket írni. Inkább itt vagyok az utcán és gitározok, énekelek, mint hogy a hajléktalanmelegedőben tengessem napjaimat. Van egy kis kertem, ott élek egy lakókocsiban. Sajnos az elmúlt években többen kihasználták a kiszolgáltatottságomat, amivel kapcsolatban most jutottam el arra a pontra, hogy kizárom őket az életemből. A célom most az, hogy mielőbb meggyó­gyuljak és végre munkát vállalhassak, mert tudom, hogy ez lenne a megoldás. Dolgoztam én annak idején – amikor az egészségem engedte – még a Pannonia Hotelben is londinerként, de az már régen volt. Most 2–3 napos alkalmi munka is jól jönne, talán azt bírom fizikailag, és bízom benne, hogy sikerülhet kicsit kilábalnom a jelenlegi helyzetemből – mondta az utcazenész.

– A koldulást a törvény bünteti, az utcazenészeknek engedélyt jó ideje nem adnak már ki. Tudomásom szerint ahhoz jogom van, hogy egy padon üldögéljek a gitárommal és néha zenéljek kicsit. Akkor vagyok igazán boldog, ha csempészhetek egy kis örömöt az emberek mindennapjaiba. Gondolkodom azon, hogy a verseimet megzenésítem vagy akár dalszöveggé alakítom. Régebben jártam el rendezvényekre muzsikálni, de ez is már csak a múlt – zárta beszélgetésünket Tibor.