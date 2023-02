Leonetta egy barátján keresztül ismerkedett meg az Ability Fashionnel, és 2016-ban volt az első olyan divatbemutató, amikor már ő is reflektorfénybe állt.

Tíz évvel ezelőtt alapította meg az Ability Fashiont Buday Gergely, aki most úgy gondolta, ideje a vérfrissítésnek.

– Egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna számomra, de közben úgy érzem, pont ez az, amit csinálni akarok. Így tudom előremozdítani, hogy egy kicsit jobb világ legyen a fogyatékossággal élőknek.

Csapatmunka

Leonetta azt mondja, a vezetés az ő neve alatt, de igazi csapatmunkában folyik. – Négytagú vezetőségünk van, mind fogyatékkal élők vagyunk. Szeretnénk növelni a programok számát, több divatbemutatót és fotózást rendezni. Modelleket is toborzunk: egy hónap alatt sikerült megduplázni a számukat, pedig még csak az ismerőseiket kérdeztük meg.

Újdonság, hogy vannak már fiú modelljeik is, és szeretnének az értelmi fogyatékkal élők felé is nyitni. – Egyelőre főleg látás- és mozgássérültek vannak a csapatban. Arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy ne a hiányosságokra fókuszáljunk. Ne az legyen az emberek első gondolata, hogy nekünk milyen rossz, és sajnálni kell bennünket, hanem lássák az értékeinket is, és azt, hogy olyan normális életet élünk, mint mindenki más.

"Volt egy ikertestvérem"

Tavaszra a Réthy Fashion és a Mystic Day ruháival terveznek bemutatót. – Nagyon örülnénk, ha tervezőt és fotósokat is találnánk a fogyatékossággal élők között. Az év második felében szeretnénk egy nagyobb volumenű bemutatót is rendezni, és két fotózást, hogy legyen portfóliónk.

Leonetta egy összetett születési rendellenesség miatt háromlábú bot segítségével közlekedik. – Volt egy ikertestvérem. Sziámi ikrek voltunk, összenőve a derekunknál, de ő halva született. Az én sérülésem szerteágazó: mozgásrendszeri és idegrendszeri. Tüneteiben a nyitott gerincre hajaz leginkább. Ennek ellenére Leonetta élete a legkevésbé sem mondható kímélőnek. A Semmelweis Egyetemen végzett egészségügyi ügyvitelszervező szakon, egy budapesti informatikai cégnél dolgozik, mellette jogászhallgató. Mindig fontos volt számára az önkéntesség, két évig volt a Leo, azaz a Lions nemzetközi jótékonysági szervezet ifjúsági részének elnöke, és most a Lionsban is tag.

Jánosa Leonetta

Partner volt az iskola

Azt mondja, gyermekkorában nem cikizték többet, mint másokat. – Bennem könnyebben találtak okot rá, mert a sérültségem látványos. De mindenkiben találnak a gyerekek olyat, amiért lehet szekálni. A tesóm amúgy is mindig megvédett, vele nem jó kötözködni.

Úgy érzi, a szülei és az iskola hozzáállása sokat segített. Harmadikban több műtétre volt szüksége, s minden műtét után hat hétig feküdnie kellett volna. Megoldották, hogy egy kocsival betolhassák a terembe, hogy ne hagyjon ki majd egy évet. – Tettek az ölembe egy deszkát, rá a füzetet. Partner volt az iskola, a családom és az osztály is, így nem maradtam le.

Akadálymentesítés és katasztrófa

Mikor ötödikes lett, és kapott egy mopedet, a szülei csináltak az iskolában rámpát. De az intézmény is úgy alakította, hogy ne legyenek órái az emeleten. Középiskolába a Krúdyba járt, de az Apor kollégiumában lakott, mert ez volt a legközelebb, és így nem kellett behordani őt naponta.

Úgy érzi, bőven van mit tenni a fizikai és lelki akadálymentesítés terén. – Az érdekképviseletekkel kapcsolatban sokszor van hiányérzetem. Szükség lenne jobb tájékoztatásra arról, mit hogy lehet megigényelni és elintézni. Ma hozzájutni bármilyen fogyatékossági támogatáshoz katasztrófa.

Maga még csak megoldja, de látássérült számára látó segítsége nélkül sok hivatali ügyintézés lehetetlen. És bár sok helyen megcsinálják a közintézményeknél a rámpát, mert kötelező, de egy csomó közülük használhatatlan.

Fotó: Süle Zsolt

Inkább kérdezzenek

Úgy gondolja, sok gond fakad a fogyatékossággal élőktől való idegenkedésből, pedig sokszor elég lenne megkérdezni, mivel tudnak segíteni. – A többségünk nem sértődik meg azért, ha kérdeznek. Inkább kérdezzenek, mint hogy kérdés nélkül kezdjenek áthúzni az úton. Engem segítettek már fel olyan villamosra, amire nem akartam felszállni.