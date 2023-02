Kevesebb műanyag, kevesebb hús, eldobható helyett többször használható csomagolás és autózás helyett biciklizés és gyaloglás

– ezeket ajánlja az osztrák főváros környezetvédelmi ügyosztálya azoknak, akik a böjt alatt nemcsak a saját egészségükért szeretnének tenni, hanem a környezetért is.

A böjti időszak kiváló alkalom arra, hogy az ember kipróbálja, milyen az, ha változtat a szokásain. Hiszen már számtalan módja van annak, hogy egyszerre legyünk egészségesebbek és környezettudatosabbak

– mondta Bécs klímavédelmi tanácsnoka, Jürgen Czernohorszky a kezdődő böjti időszak alkalmából.

Az egyik legfontosabb dolog, amivel sokat lehet tenni az egészségért, az állatjólétért és a klímavédelemért egyaránt, a húsfogyasztás csökkentése. A Greenpeace felmérése szerint ugyanis az emberi tevékenység okozta üvegházhatású-gázkibocsátás húsz százalékáért az állattartás a felelős, ami így a globális felmelegedés egyik legfontosabb kiváltó oka. De nem kell rögtön vegetáriánusnak vagy vegánnak állnia annak, aki csökkenteni szeretné a húsfogyasztását. Elég, ha visszatér ahhoz a régi szokáshoz, hogy csak vasárnap kerül hús az asztalra.

Ma már viszonylag könnyen kivitelezhető a műanyagböjt – vagyis, hogy az élelmiszerek vásárlása során odafigyelünk azok csomagolására illetve csomagolatlanságára.

Egyre több bolt kínál csomagolásmentes termékeket, illetve saját zacskóban, gyümölcshálóban is hazavihetjük a kiválasztott zöldségeket, gyümölcsöket.

És sok tejterméket kínálnak már műanyagpohár helyett visszaváltható üvegben.

Egy kis odafigyeléssel az elvitelre kért kávénál és ételeknél is sokat lehet tenni a környezetért. A kávét eldobható pohár helyett érdemes saját bögrébe vagy termoszba kérni, és egyre több vendéglátóhelyen fogadják örömmel a saját dobozt az eldobható hungarocell tálcák helyett. Bécsben a legtöbb helyen már kérdezni sem kell, hogy elfogadják-e a saját dobozt, hanem az ajtóra ragasztott matricával jelzik. Sőt, van olyan hely is, ahol ők biztosítanak többszörhasználatos edényt az elviteles étel számára, hogy a vendégek spontán, mégis jó lelkiismerettel ugorhassanak be egy menüért.