Több mint harminc szolgáltató mutatkozott be az I. Lipóti Esküvő Mustra keretében a Lipóti Termál- és Élményfürdő étterménél valamint a Camping Bistroban vasárnap délután 2 és 6 óra között. Prémus Karola főszervező tájékoztatása szerint hagyományteremtő céllal rendezték meg a programot, melynek célja bemutatni, hogy helyben és a környéken is sok kiváló szolgáltatót lehet találni, akik hozzájárulhatnak a tökéletes esküvőhöz. Mintegy száz pár regisztrált az eseményre, akik ízelítőt kaphattak a 2023-as esküvői trendekből.

– A Lipóti Termál- és Élményfürdő éttermében 120 fős, valamint a Camping Bistroban 50-60 fős esküvőknek, legény- és leánybúcsúknak, születésnapoknak és egyéb rendezvényeknek tudunk otthont adni októbertől áprilisig. Az I. Lipóti Esküvő Mustrára helyi szolgáltatókat is hívtunk és sokan maguk is jelentkeztek, ezért is bővítettük a helyszínt – emelte ki Karola.

Hozzátette: az eseményre regisztrációt kértek a pároktól, akik közül már van, aki a 2025-ös esküvőjét tervezi.

– A párok és a kiállítók visszajelzésétől függően jövőre is szeretnénk ismét megszervezni a rendezvényt – hangsúlyozta még a főszervező.

A fiatal párokat egyébként étellel, süteményekkel is várták, új sminket is kipróbálhattak vagy éppen jegygyűrűt is kereshettek maguknak. Két vőfély, ceremóniamester, szertartásvezető, ékszerész fodrász, sminkes, fotós és videós, Dj és zenészek, táncoktató is ellátogatott a mustrára, de rendezvénytechnikával, esküvői kiegészítőkkel, ajándékokkal, dekorációval, menyasszonyi ruhával foglalkozók is bemutatkoztak.

– Most a törtfehér, elefántcsontszínű menyasszonyi ruhák vannak divatban, legyenek sellőfazonúak, hercegnősek vagy éppen A-alakúak. Nálunk a kölcsönzés 2000 eurónál kezdődik, a vásárlás 3500 eurónál – tudtuk meg egy pozsonyi esküvői szalon munkatársától, Arnhoffer Ramónától.