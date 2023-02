– Gondolkodtam, hogy Petőfi születésének kétszázadik évfordulójára mivel készülhetnénk. Korábban már több közösségi alkotást is létrehoztunk, így Mosonszonokon a faluszőnyeget és a kitelepítettek térképét, de szintén újrahasznosított anyagokból alkottunk meg az Ezer szállal projekt keretében a Piarista-iskolában és az autizmus világnapjához kapcsolódóan a Bolyai-iskolában is. Innen jött az ötlet, hogy Petőfi Sándor portréját is elkészíthetnénk retextil technikával. Ehhez megkerestem a Hansági Múzeumot, Czuppon Tamás igazgatónak tetszett az ötlet, így nem csak a kész alkotásnak, hanem a foglalkozásoknak is helyet biztosítanak – tudtuk meg Kocsis Angéla ötletgazdától.

A Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület, a Kétfecske alapítója, mint elmondta, nem feltétel, hogy valaki tudjon horgolni, szőni vagy kötni, a foglalkozásokon ugyanis megmutatják, mit hogyan kell készíteni. A közösségi alkotáson túl cél az is, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy vásároljunk kevesebbet.

– A gyermekeimet is úgy nevelem, hogy kevesebbet vásárolunk, az anyagok újrahasznosítása is fontos – vélekedett egy édesanya, Palenik-Kovács Karolina, aki lányaival, Bejkével és Borostyánnal, valamint azok unokatestvérével, Nagy Míneával érkezett a programra. A foglalkozásokon több generáció vágja, tekeri, horgolja, köti az anyagokat, és közben egymástól is tanulnak.