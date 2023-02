Napló 1996 óta

– Óriásit változott a világ! Évszázadokon keresztül nyugalmas volt a gazdák élete, régen a családok generációról generációra adták át a földjeiket, a gazdaságukat. Most a falvak lakossága sem a régi, nincs földművelés, a boltokból szerzik be az emberek a zöldséget, a gyümölcsöt, a húst – fogalmazott Gusztáv, aki a családjának termel meg mindent.

Domonkos Gusztáv ősszel és tavasszal is szánt, a környéken másoknak is. Volt olyan év, amikor 70–80 parcellát dolgozott meg, most mindössze ennek nyolcadát. Előveszi naplóját, melyet 1996 óta vezet, és olvassa az elszámolást. A huszonhét év alatt mintegy ezer parcellát szántott meg. A háznál is mindig akad munka: kelteti a csibéket, gondozza a gyümölcsfákat, és nem olyan rég egy nagy tervét is végrehajtotta.

Évi 500-600 liter bor

– Egy év alatt építettem fel a borospincémet. Szőlőmből évente 500–600 liter bor születik. A baráti társasággal gyakran gyűlünk itt össze, eszünkbe jut a múlt, s filozofálunk a jövőn. A kétkezi munka végigkíséri már az életemet, nehéz váltani. Ameddig bírom, csinálom. Három gyermekem és kis unokáim is vannak, ők nagyon rajonganak a vidéki életmódért. Bízom benne, hogy lesz, aki átveszi majd a gazdaságot – hangsúlyozza. A falu határában az istállókban sertések, lovak várják a gondoskodást. Azonban igazi kincseket is rejt a terület. Több száz éves mezőgazdasági eszközök gyűltek össze: különféle ekék, fogasok, sorközművelők, hengerek, vetőgépek, szecskavágók, répaőrlők, különböző kézi terménydarálók, kazalvágók.

A gazdálkodó egy évig építette borospincéjét Kajárpécen. A helyiség baráti találkozások helyszíne is egyben.

Fotós: Csapó Balázs

Mellettük lovas kocsik, köztük egy régi tartályos tűzoltóhintó és egy fekete üveges halottasjármű is figyeli a gazdaságot. A helyi értéktárba mind bekerültek már. Talán egyszer majd egy kiállítás vagy múzeum részét képezik. Addig is Kajárpéc mellett pihennek, ott, ahol Gusztáv földjein mintha megállt volna az idő.