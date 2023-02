A KUD. Konoplje Tánccsoport szombaton harmadik alkalommal szervezett farsangi felvonulást. A bolond lakodalmi menet a horvát klub elől indult: a nők férfinak, a férfiak nőnek öltözve járták a horvátkimlei településrészt. Több háznál is megálltak, ahol a lakók süteménnyel, italokkal kínálták a vendégeket, akik táncra is perdültek és daloltak.

– Édesapám mesélte, hogy a farsangi felvonulásnak és bálnak hagyománya volt Horvátkimlén és Magyarkimlén egyaránt. A farsangi mulatság akár három napig is eltartott, a szigorú böjt előtt még kiszórakozták magukat a helyiek. Már akkor is szokás volt, hogy a nők férfinak, a férfiak pedig nőnek öltöztek – avatott be Eller Gizella kimlei polgármester.