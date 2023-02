- Sok a településen a betelepülő, a fiatalok egy része városban nőtt fel, nem is tudják, hogy mi az a disznóvágás. A gyerekek alig várták, hogy megérkezzen a 150 kilós disznó, amelyet a helyszínen dolgoztak fel - avatta be lapunkat a tüzes chilijeiről is ismert Buzásné Kata. - A mai gyerekek kevés disznóhúst esznek, az is célunk volt, hogy megismertessük velük a friss sertéshús ízét. Emellett azt is szerettük volna, ha a helyiek találkoznak, beszélgetnek egy jót, az összetartozást erősítendő.

A rendezvényt kirakodóvásár színesítette, amelyen kézműves termékeket, finomságokat lehetett vásárolni, illetve a szülői közösség süteményeit, ennek bevételét a helyi iskolának és óvodának ajánlották fel.

Az esemény böllérbállal zárult.