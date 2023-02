Az extrém sportoló arról számolt be, hogy a Yettel kereste meg az ötlettel, hogy evezze végig a Duna magyarországi szakaszát. Úgy tudja, hogy ezt még hivatalosan 48 óra alatt senki nem hajózta végig kajakkal.

– Az időjárás mellettem van, ahhoz képest, hogy február van, viszonylag meleg van. Lesz egy enyhe hátszelem, ami jobb, mint a szembe szél. Nagyon várom – folytatta hajóra szállás előtt Gábor.

A felkészülés során egy új hajóval is kellett ismerkednie: egy tengeri kajakkal szállt vízre, és abból is a leggyorsabbal. Volt egy hatvan kilométeres evezése és jópár esti evezése is. Mint elmondta, a legnagyobb kihívás, amitől tart, az a hajnali fáradtság, ekkor a folyón lévő akadályokra is nehezebb figyelni.