– Kávé utalt az éjszakázásra, mandulaolaj a gyermek ápolására, tej meg a táplálásra, ezek együttesen az érzékeknek és a bőrnek is jót tettek. – Nem teljesen igaz, hogy méregtelenít a szauna, mert azt a vese és a máj végzi, de a vérkeringést pezsdíti, így végül is gyorsítja az anyagcserét. A bőr pórusait tisztítja és megújítja a savköpenyét a háromórás program. Az sem igaz, hogy fogyasztana, bár szoktunk vele viccelni, hogy égjen a zsír, de igazából folyadékot, vizet veszítünk, ezért érdemes egy nappal előtte növelni a folyadékbevitelt. Viktor szerint ez a minden érzékre ható élménycsomag nem puszta szórakozás: stresszmentesítő, bőrmegújító és kapcsolat- építő program.

Palánki Viktor szerint minden érzékre hat a szaunaprogram. Fotó: Rákóczy Ádám

– A helyes szaunázás annyira igénybe veszi a szervezetet, hogy nem tud az ember rágódni a problémákon. Ezért is időzítjük péntek estére, mert előkészíti a hétvégét. Igyekszem elérni, hogy a vendégek kikapcsoljanak. Az új résztvevők időnként aggódnak, hogy kibírják-e a szaunázást, de nem szokott gond lenni, a pihenőidőkben gyümölcsöt eszünk, iszunk és beszélgetünk. Ha valaki nem bírja a forróságot és szeretne kimenni, megteheti. Palánki Viktor bár elvben támogatná a szaunában a meztelenséget, de a gyakorlatban ez nehezen megoldható.

– A fürdőruha mesterséges anyagai és a vegyszerezett víz párolognak. Nem biztos, hogy jó, ha ezeket belélegezzük. Ezért a természetes anyagú szaunaszoknyát és lepedőt javasoljuk. A zuhanyzásnál azonban jól jön a fürdőruha. Egészségügyi szempontból ellenjavallt szaunázni magas vérnyomás, bizonyos szembetegségek és némely allergia esetén. Tiltott lázas, reumás vagy akut betegeknek is. Az állóképességet viszont növeli, megtornáztatja az ereket, valamint immunerősítő hatású. – A nagyon meleg szaunából a nagyon hideg merülőbe megyünk egy zuhanyzás után, amit a langyosnál hidegebb vízben, a végtagokkal, a szívtől legmesszebbről kezdünk. A merülőmedence összerántja az érfalakat, emiatt a rugalmasságuk nő. Ilyenkor előfordulhat egy szédülésközeli, eufórikus érzés. Mi, rutinos szaunázók ezt a határt feszegetjük – meséli.

Palánki Viktor szerint a szauna hasonlít az oltáshoz: a szervezet a szaunázással megtanulja a hősokk elleni védekezést. – Meg szoktuk kérdezni, ki milyen edzett, hogy a legrutinosabbnak is adjunk élményt, de az újoncokra is vigyázzunk. Fokozatosan kezdjük, lépcsőzetesen csinálunk egyre melegebbet, hogy az utolsó programon már kibírják a csúcsra járatást, amit a sárkány leheletének hívunk. A klub lelke szerinte a csapat. – Vezényelt izzadást mutatok be, de a beszélgetést a tagok teszik hozzá, jó a hangulat, nevetésektől hangos a szauna. Összebarátkozunk és ez viszi előre a klubot. Mindenféle foglalkozású tag van a csoportban, rendre szövődnek együttműködések és barátságok. Ez egy barátokkal és élményekkel fűtött egészséges hobbi.