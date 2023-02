Civil sajtóreggeli 51 perce

Civilek mutatták be programterveiket Győrben

A Civilek Napján, azaz február 1-én tartotta a Győr-Moson-Sopron Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ hagyományos év eleji sajtóreggelijét, ahol győri és Győr környéki szervezetek mutatták be a következő időszakban várható rendezvényeiket, terveiket kötetlen, jó hangulatú beszélgetés közben. A találkozón a civilek egymást is inspirálják, hatékony munkakapcsolatok is kialakulnak.

kisalfold.hu kisalfold.hu

A győrszentiváni tűz károsultjainak jótékonysági családi napot rendeznek február második hétvégéjén civil összefogással. Fotós: Csapó Balázs

A győrszemerei Lehner Gyula Turista Egyesület februárban Székelyföldön, majd Sopronban kalandozik. Idén már a harmadik túrázói tanfolyamukat indítják. A Győr Gyárvárosi Baba-Mama Egyesület heti rendszerességgel tart baba-mama klub foglalkozásokat Győrben, Gönyűn és Nagyszentjánoson. Február 14-én délelőtt ingyenes anyatejes táplálást támogató csoportba hívnak minden érintettet, délután pedig a Győribaba Fórumra, de szerveznek ingyenes újraélesztés oktatást. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió csornai Új Esély Központja ingyenes életvezetési tanácsadást, valamint önsegítő csoportokat indít szakmai segítségnyújtással a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek, kamaszoknak és szüleiknek, valamint a fogyatékkal élők szüleinek és hozzátartozóinak. Első alkalommal rendezik meg a nyúli Böllérfesztivált február 18-án a Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület közreműködésével. A Hétköznapok Angyalai Alapítvány alapítói több, mint 20 éve támogatnak rászoruló családokat. A Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel február 12-én 14 órai kezdettel jótékonysági délutánt szerveznek a Molnár Vid Művelődési Központban egy helybéli tűzkárosult családnak. Már szervezik az első Sokorópátkai Boszorkány Tanyát. Április 30-ára női civil szervezeteket, intézményeket, illetve civil szervezetek és intézmények nő tagjait várják. Győrújbaráton a napokban indul a Teret Adunk! program, mely helyi vagy helyi kapcsolódású alkotókat, művészeketszeretnének bemutatni. Autistabarát farsangra várja február 11-én szombaton az érdeklődőket Győrújbaráton a Hagyományok Házában a Pamacs Egyesület.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!