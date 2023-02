Ebben szeretne segíteni a győri Gyárvárosi Baba-Mama Egyesület, akik ingyenes anyatejes táplálást támogató csoportot szerveznek. A tervek szerint havonta tartott tematikus foglalkozások február 14-én délelőtt 10 órakor kezdődnek Győrben a gyárvárosi Jasmine's Fagyizó és Kávézóban. A foglalkozásokat Hoffer Eliza háromgyerekes édesanya és jógaoktató, önkéntes szopatási segítő tartja, aki maga is megtapasztalta, milyen jó, ha az első időkben van szakmai segítsége az anyukáknak.

Tapasztalt és kezdő édesanyákat, családtagokat, segítő nagynéniket is várnak a közösségbe, ahova a babákat is el lehet vinni. A találkozás nem csak ismereteket ad, hanem lehetőséget arra is, hogy megértő közösségre találjanak problémáikkal.

Fotóillusztráció: MW-archívum

Fotós: Unger Tamás