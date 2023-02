A Magyar Tudományos Akadémia első alkalommal hirdetett tanulmányi csapatversenyt középiskolásoknak, melyben magyarországi és határon túli középiskolák három fős diákcsapatai mérik össze tudásukat a klímaváltozás és a fenntarthatóság témakörében.

A versenyre nevezett hatszáztizenegy csapatból csak 152-nek sikerült továbbjutnia, a novemberi első online fordulón, amin a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) tizedikes diákjai a legmagasabb pontszámmal verekedték át magukat. A második rostán pedig az Apor Vilmos Katolikus iskola Központ végzős csapata a harmadikként jutott tovább. A két megyei diákcsapat a végső megmérettetésben, a tíz legjobb között méretheti majd meg tudását.

A feladatsort az MTA szakértői csapata állította össze az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület klímajelentései alapján, mely a klíma- és társtudományok jelenlegi állását összegzi több tízezer tudományos cikk áttekintésével és több ezer szakértő bevonásával.

A Kiss Benedek, Kovács Mátyás és Tschürtz Richárd alkotta soproni csapatról már az első fordulóban kiderült, hogy a licisták tudják, értik a jelenségeket és az összefüggéseket.

– Dr. Drüszler Áron tanár úr hívta fel a figyelmet a versenyre. Tudta, hogy érdekel a téma. A jövőnkről szól és aktuális. Azért is szeretnék minél többet tudni róla, hogy változtathassak is azon, ami rossz – mondja Tschürtz Richárd.

Kiss Benedeknek a fizika a kedvenc tantárgya, innen is vizsgálja a fenntarthatóság kérdését. – Igyekeztünk okosan felosztani egymás között a feladatokat, de volt, amit mindnyájan elolvastunk – teszi hozzá.

A második fordulóban a tesztkérdések mellett egy esszét és egy saját készítésű videót is be kellett küldeni a diákoknak. Az esszében egy projekttervet kellett kidolgozniuk részletes indoklással és költségvetéssel arról, hogyan költenének el 20 millió forintot annak érdekében, hogy iskolájuk működése környezetbarátabb, fenntarthatóbb legyen.

– Sok mindennek utánajártunk – mondja Kovács Mátyás a feladatról – alaposan körbejártuk a Líceumot, feltérképeztük, min lehetne változtatni. Nekem a legjobban az a járólap tetszett, ami ahogy járunk rajta, áramot termel.

Az Apor Vilmos Iskolaközpont végzősei a Gyalogh Attila, Kaiser Odett és Molnár Panna felkészítő tanáruk szerint nagyon jó csapatot alkot.

– Nagyon önállóak voltak a fiatalok a felkészülésben, ügyesen összedolgoztak, kreatívak és lelkesek. Magukénak érzik a témát. Az MTA alumni program tudástárából próbálunk készülni a döntőre. Szerencsére pont 12. évfolyamon jön elő az ökológia – mondta Fráterné Németh Szilvia biológia szakos tanár.

– Kicsit klímaszorongó vagyok és nem vagyok biztos abban hogy ötven év múlva is adottak lesznek az alapvető életfeltételeink. Jó ez a verseny, mert felnyitja az emberek szemét, hogy mindenkinek cselekednie kell, nem elég pár embernek akarni hogy elérjük a nagy célt, hogy fenntartható legyen a bolygó – mondja Gyalogh Attila. Odett azt mondja a tesztek egyaránt foglalkoztak szennyező gázokkal a légkörben, vagy az ellátási láncokkal. A második fordulóban egy két perces videóban a Sudár birtok ökofarmon keresztül mutatták be a rövid ellátási láncok előnyeit. Panni azt mondja, mindent együtt csináltak, mindenki egyaránt volt szereplő és operatőr is, még karácsonykor írták a forgatókönyvet.

A csapatokra még a döntő ellőtt is izgalmas kihívás vár: el kell készíteniük egy olyan tárgy makettjét, ami szerintük 2061-ben már elérhető segítség lesz a fenntarthatóság érdekében.

A tíz csapat végső megmérettetése március 4-én 10.30-kor kezdődik az MTA székházában Budapesten.

A körülbelül három órásra tervezett programot élőben közvetíti az MTA YouTube-csatornája. A versenyzőket és felkészítő tanáraikat az akadémia vendégül is látja, a döntő előtti napon közös programot szervez számukra. Minden döntős csapat minden tagja egy értékes tabletet vihet haza, felkészítő tanáraik pedig ajándékutalványokat kapnak. A győztes csapat európai tanulmányúton vehet majd részt, amelynek során magyar kutatók vezetésével meglátogatják a CERN-t és a Franciaországban épülő kísérleti fúziós erőművet, az ITER-t is.