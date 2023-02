A Kutyabarát.hu csapata évek óta népszerűsíti a felelős kutyatartást és a kutyabarát filozófiát. Kampányaival, projektjeivel a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez igyekszik hozzájárulni – ennek egyik kiemelkedő és meghatározó programja 2014-től az Év Kutyabarát Helye kampány. A projekt fő célkitűzése, hogy minden évben kiemelt figyelmet fordítsanak a kutyabarátságra, a hazai kutyabarát szolgáltatások, valamint a felelős kutyatartás népszerűsítésére.

A 2022-es díjátadót év végén rendhagyó módon vidéken rendezték meg, aminek egyik győztese győri, mégpedig a Komédiás étterem lett. – Nagyon szépen köszönjük a sok-sok szavazatot, aminek köszönhetően ismét győri étterem lett az Év Kutyabarát Helye – írta Vargáné Salakta Nárcisz étterem-tulajdonos. 2022-ben már harmadik alkalommal vehették át az elismerést. Először 2017-ben a zsűri ítélte nekik oda vidéki étterem kategóriában a díjat, majd kétszer – 2019-ben és most 2022-ben is – megszerezték a közönségdíjat, hiszen rájuk szavaztak a legtöbben.

Vargáné Salakta Nárcisz étterem-tulajdonos Banditával közösen vette át a 2022-es Év Kutyabarát Helye elismerést. Fotó: Facebook

A győri Komédiás étterem hat éve fogad kis kedvenceket is vendégként, ami új családtagjuknak, Banditának volt köszönhető. Azóta számos négylábú vendég megfordult már az étteremben, amiről gyakran posztolnak közösségi oldalunkon is. Láthatóan a vendégek is örülnek a Komédiás nyitottságának, ha harmadjára is bezsebelték az Év Kutyabarát Helye címet.

A kutyabarát turizmus fejlődésének és a kutyabarát szolgáltatások mennyiségi és minőségi növekedésének köszönhetően egyre többen szeretnék megmutatni, hogy milyen állatbarátok. Így az éttermek mellett cukrászdák, kávézók, munkahelyek, szállodák, panziók és vendégházak is versenybe szállhattak a közönség- és különdíjakért.