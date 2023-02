– Erdélyben nőttem fel, ott természetes volt, hogy lekvárt főztünk be és szezonális gyümölcsöket, zöldségeket ettünk. Az évek folyamán ez az igény újraéledt bennem, és a családomnak, barátainknak elkezdtem készíteni lekvárokat és zöldségkrémeket. Fontos számomra, hogy visszanyúljunk a gyökerekhez, és úgy érzem, a világunk is errefelé tart. RenKával, aki kézműves gyógy- és fűszernövényszörpök készítésével foglalkozik, összefogtunk és létrehoztuk a műhelyünket. Mindig kutatunk az újdonságok után, így találtunk rá a liofilizálásra – kezdte beszélgetésünket Téglás Edit (Edó) kézműves lekvár-, chutney- és zöldségkrém­készítő.

– A liofilizálás fagyasztva szárítást jelent, az így tartósított élelmiszer 97 százalékban megőrzi tápanyagtartalmát, és légmentes csomagolásban akár 20–25 évig is eláll a kamrában. Liofilizálunk gyümölcsöket, zöldségeket, fűszernövényeket, de liofilizált lekvár készítésével is próbálkoztunk. A gyümölcsök és zöldségek chips formájában kerülnek tasakba, de porítottan a zöldségekből szenzációs krémlevesek vagy smoothie-k is készíthetők. A fűszernövények liofilizálva a teák és a fűszersók alapanyagai. Túrót és joghurtot is liofilizáltunk kísérleti jelleggel. Az eljárásban rengeteg lehetőség van, amit RenKával, Kiss-Szabó Renátával szeretnénk kiaknázni. Számtalan ötlet és elképzelés van a tarsolyunkban – tette hozzá az Alpokalja–Fertő-táj – A Vidék Minősége védjegyes hálózat tagja.