A mai jeles alkalmon is saját készítésű öltönyében fogadta azokat, akik egészséget és még több szép esztendőt kívántak neki.

Vilmos bácsi ma is életvidám, beszélgetésünkben visszaemlékezett az elmúlt esztendőkre.

Megosztotta velünk szép és egyben szomorú emlékeit is.

Szép szakmát választott

– Négyen voltunk testvérek. Én vagyok a legidősebb közülünk, sajnos két öcsém már elhunyt, a kishúgom viszont még él. Ő Hollandiában lakik, és néha ellátogat hozzám, még annak ellenére is, hogy milyen messziről kell Győrbe utaznia. Az egész életemet végigdolgoztam, és egy nagyon szép szakmát választottam: szabó voltam – kezdte beszélgetésünket az ünnepelt.

Vilmos bácsi ahogy mondja, imádta a munkáját, a mai jeles alkalmon is saját készítésű öltönyében fogadta azokat, akik felköszöntötték. – Nagyon szerettem dolgozni. Gyönyörű ruhákat, zakókat készítettem a munkám során. Ma is azt viselem, amit a saját kezem munkája. Nincs is annál jobb, amikor elkészít valaki egy ruhadarabot, felteszi szépen a fogasra, ránéz, és elmondhatja: ezt ő készítette a saját kezével – folytatta.

Dunaszegről Győrbe

Babos Vilmos Dunaszegen nőtt fel, onnan költözött be Győrbe. Szüleit hamar elveszítette, még csak 14 éves volt, amikor édesanyja, és édesapja is meghalt hosszú betegség után. Nagy a család, egy-egy lánya, unokája van, három dédunokával. Megkérdeztük tőle azt is, mi volt az elmúlt 95 esztendő legszebb emléke, amire szívesen emlékezik vissza.