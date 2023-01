Jánossomorja önkormányzata hívta életre azt a csoportosulást, melynek tagjai elkötelezettek a környezetükért. A Zöld Jánossomorja csapat tagja, Szabó János küldetésükről elmondta: – A város közigazgatási területén az illegális szemétlerakók megszüntetése és fák ültetése szerepel a főbb céljaink között. Tartalommal két éve töltöttük meg a kezdeményezést, amikor összeállt egy csapat Maglódi Zsolt vezetésével.

Nagyjából tízen vagyunk aktív tagok – tette hozzá. Arra a kérdésre, miként térképezik fel a hulladékos területeket, elmondta: a csapat tagjai rendszeresen kerékpároznak, járják a környéket, és persze már jól ismerik a szemetelők kedvelt gócpontjait. – Ilyen például a Jánossomorja–Újrónafő közötti szakasz – mondta. – Az utóbbi időben rengeteg illegális lerakót felszámoltunk, látszik a munkánk eredménye, jóval kevesebb a hulladék, de megvannak azok a területek, ahol rendszeresen újratermelődik a szemét, és ahova időről időre vissza kell járnunk. A háztartási hulladékok ezeken a helyen már ritkábbak, az elszórt fémdobozok száma viszont továbbra is jelentős – mondta.

Rengeteg illegális lerakót felszámoltunk, látszik a munkánk eredménye - mondják a tagok.

További eredményeikről is beszámolt: – Szelektív kukákat helyeztünk ki közterekre. Külterületen vannak vadkameráink, főként ott, ahol vissza-visszatérő probléma a szemételhelyezés. Ha a felvételen azonosítható az illető vagy a jármű, az önkormányzaton keresztül eljárást kezdeményezünk. Erre már volt több példa. A külterület a mi terepünk, a belterületen az önkormányzat hirdeti a szemétszedő akciókat, általában egy-egy nagyobb, országos megmozduláshoz kapcsolódóan. Természetesen segítőként ezeken mi is részt veszünk.

A Zöld Jánossomorjának jó partnere az önkormányzat és a városüzemeltető, mind a támogatásokban, mind a hulladékelszállításban számíthatunk rájuk. Rendszeres résztvevői vagyunk a városi rendezvényeknek, játékos foglalkozások keretében hívjuk fel a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára, és a helyi iskolában is voltak már a témáról előadásaink – jegyezte meg.

– Keressük a kapcsolatot más szervezetekkel, csoportokkal, hogy együtt tevékenykedjünk. Gondolok itt Újrónafő és Várbalog polgármestereire, vagy a Zöld aktív csoportra. Bátorítjuk a helyieket, hogy fogadjanak örökbe utcákat és időnként tisztítsák meg azokat. Az aktív gyerekeket megajándékozzuk apró, hasznos tárgyakkal. Érdemes nyomon követni a közösségi oldalunkat, folyamatosan megosztjuk az információkat az aktuális fenntarthatósági témákról, ilyen például a rovarbarát kert vagy épp a vízgazdálkodás.

Egy-egy megmozdulásukhoz időnként csatlakoznak hozzánk a helyiek, de jó lenne, ha minél többen részt vennének a mentesítésben, szeretnék bővíteni a létszámot. – Szívesen fogadjuk azokat, akik szeretnének tenni a környezetünkért. Arra is van lehetőségünk, hogy a diákoknak biztosítsuk a kötelező közösségi szolgálatot. A terveink között szerepel a tavaszi faültetés, csatlakozunk az országfásítási programhoz, illetve a cél: minél több terület megtisztítása. A „zöld” szemlélelet szeretnénk foganatosítani az emberekben.