Tavaly közel harmincezren adtak vért térségünkben, ez lakosságarányosan is kiemelkedő. Az itt élők 5–6 százaléka nyújtotta karját legalább egy alkalommal 2022-ben. Az év első két hónapja azonban mindig a legnehezebb időszak. Karácsony előtt sokan jótékonykodnak, de ez az időszak csendesebb. Ez hívta életre annak idején az első médiavéradást.

– A Kisalföld és a Vöröskereszt rendezvénye sok évtizedes hagyományra nyúlik vissza, egyik úttörője Harcsás Judit volt – mondta el Kun Szilvia. – Néhány éve a többi helyi sajtó munkatársai is csatlakoztak a kezdeményezéshez, valamint azok a civilek, akik velük szimpatizálnak. Tavaly sikerült elérni a kitűzött negyvenfős célt. A résztvevők körülbelül 18 liter vért adtak, ezzel 120 életet mentve. Idén is ez a cél.

Véradás terén kiemelkedően teljesít térségünk. Az országos összesítés alapján egyedül Győr-Moson-Sopron teljesítette az éves terv száz százalékát, sőt, még túl is lépte azt.

– 2022-ben összesen 792 eseményt szerveztünk, amin 29.665-en vettek részt, köztük 2641 új véradó. Ezzel 107,2 százalékkal zártuk az évet a tervezetthez képest – emelte ki Kun Szilvia. Hangsúlyozta: egy-egy eseményen 15–20 önkéntes dolgozik, nélkülük nem lennének ilyen eredményesek. – Egy sikeres véradáshoz nem elég egy Facebook-esemény, vagy egy plakátkampány. Olyan emberek kellenek, akik példaként járnak elöl és bevonják a környezetükben élőket. Hálás vagyok minden szervezőnek és véradónak, akiknek ezt a sikert köszönhetjük. Aki eljön az első véradására, az a legnehezebb akadállyal már megküzdött, hiszen mérlegelte a lehetőségeit és döntött. A helyszínen már senki nem szokott visszafordulni. Én azt mondom, hogy egyszer legalább mindenki próbálja meg a véradást.

Az eseményre a helyi médiumok mellett szívesen látjuk a különböző szervezeteknél dolgozó sajtós kollégákat, valamint azokat, akik már tavaly is csatlakoztak az akcióhoz, esetleg első alkalommal szeretnék karjukat nyújtani. A rendezvénynek a Győri Regionális Vérellátó Központ ad otthont a Magyar utca 8. szám alatt, ahol hosszított nyitvatartással, 7-től 17.30-ig várjuk a résztvevőket. A véradáshoz mindenki hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.