Misztikus séták

Az önkormányzattal egyeztetve ezután keresték meg idén is Taschner Tamás idegenvezetőt, hogy legyen a programok gazdája. – Azért, hogy ne csak egy általános belvárosi séta legyen az idegenvezetés, idén Misztikus séták néven indulnak a túrák – kezdte Taschner Tamás idegenforgalmi szakember, a túrák összeállítója.

– Új megvilágításban szeretném bemutatni Sopront. Úgy gondolom, a város, vagy ennek a térségnek a múltja csak akkor teljes, ha nemcsak a hivatalos történelmi eseményekről beszélünk, hanem mellétesszük a helyi legendákat, meséket és mítoszokat is. Igazából így kapunk valós képet Sopronról. Mesélek például a Kecske-templom történetéről, a soproni szűz lány és a zöld kő legendájáról, valamint felelevenítem a jelenlévőknek a híres középkori bűneseteket is. Tapasztalatom szerint ezeket kedvelik az emberek, hiszen mindenki szereti a meséket – beszélt a tematikáról Taschner Tamás.

Taschner Tamás idegenvezető a helyi legendákról és mítoszokról is mesél a vezetések alkalmával. Képünkön a Csábi családdal. Fotó: Szalay Károly

Előzetes regisztráció

Hozzátette, a programokhoz természetesen a soproniak is csatlakozhatnak. A sétákra előzetesen a soproni Tourinform-iroda weboldalán lehet regisztrálni, de erre indulás előtt a helyszínen is van mód. A Tourinform-iroda (Szent György utca 2.) elől indul a csoport szombatonként 11 órakor, a vezetés időtartama 1–1,5 óra. Ezeket a programokat mindig megtartják, függetlenül a jelentkezők számától, de más tematikus vezetéseket is indítanak. Az elmúlt évben alkalmanként átlagosan húszan vettek részt a felfedező sétákon, nemcsak turisták, hanem helyiek is.

– A soproniak szeretik a városukat, sok lokálpatrióta tart velünk és egyre több olyan érdeklődő, akik az elmúlt években költöztek ide és szeretnék jobban megismerni a lakóhelyüket. Soha nem ugyanazt mondom el, mint az előző alkalommal, hiszen azt én is unnám, ezért akár minden szombaton velünk lehet tartani – invitált a városismereti programra az idegenvezető.