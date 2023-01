Dr. Baráth Csaba nem öregszik. Bár a nyugdíjas csornai ügyvéd azt mondja, érzi az idő múlását, ennek ellenére évről évre túlszárnyalja korábbi sportos teljesítményét. Idén már huszonkettedszer úszta át a Balatont, de tempózott a poreci tengerúszáson is. Ősszel pedig letekerte a 78 év – 78 kilométer túrát is. Dr. Baráth Csaba elkészítette a szokásos éves leltárt, melyet közösségi oldalán tett közzé. Ebből kiderül, hogy 2022-ben 1080 kilométert gyalogolt, 6438-at kerékpározott és 225 kilométert úszott.

Utóbbi két sportágban meghaladta 2021-es teljesítményét. Megtette a Brenner-hágó–Pádua távolságot, Füzérről elkerékpározott Esztergomba, Passauból Pozsonyba. Körbetekerte a Balatont, a Fertő tavat. Átúszta a Balatont, ott volt az orfűi tóúszáson, és tizenötödik alkalommal vett részt Horvátországban a poreci tengerúszáson.

A poreci tengerúszás mindig nagy élmény. Tizenötödször teljesítette.

– Enyhültek a Covid miatti szabályok, az ember bátrabban indult útnak, akár úszni, akár kerékpározni. Ennek köszönhető a több mozgás, a nagyobb teljesítmény. Érzem persze én is, hogy múlnak az évek, de „ahogy mondani nem szoktam”, nem számítanak már a percek, csak az, hogy a kitűzött távot le tudom-e küzdeni. A Balaton-átúszáson például két percet romlott az időm a legutóbbihoz képest, és közelítek a négy órához. De nem bánom, mert sikerült, amihez kellett azért az úszótársam, egy barátom biztatása is, aki nem engedte, hogy bepánikoljak és feladjam. A társaság ugyanis nagyon fontos. Szerencsére nekünk kialakult egy jó baráti körünk, akik persze mind fiatalabbak nálam, de úgy érzem, elfogadtak, és talán nem is lógok ki közülük. Azért ez nagy dolog, hiszen, ha a Jóisten éltet, ősszel betöltöm a 79. évemet – beszélt élményeiről a Kisalföldnek a nyugdíjas ügyvéd.

Kerékpárral gyakran indul külföldi túrákra dr. Baráth Csaba. Tavaly több mint hatezer kilométert tekert.

Többször is megfogalmazta, nem a dicsekvés vezeti, amikor túráiról beszámol, hanem egyfajta példát is szeretne mutatni. „Többen is elmondják, hogy erőt ad nekik, amit én csinálok, és ennek nagyon örülök. Soha sem késő nekiállni, hiszen én 56 éves voltam, amikor elkezdtem az intenzív, rendszeres sportolást” – jegyezte meg. Az idei évre is megvannak már a tervek: két olasz túra, Balaton-, Fertő- és Tisza-tó-kör kerékpárral, és a hagyományos nyílt vízi úszások. Na és a legfontosabb: októberben a 79 év – 79 kilométer tekerés...