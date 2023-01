Mondhatni, nagy múltra tekint vissza már a Kapuvári Kertbarát Kör, 27 éve annak, hogy megalakultak. Az év eleje rendszerint ötleteléssel, az éves programterv kidolgozásával telik. Rendszeres előadójuk dr. Varga Jenő és Nagykutasi Viktor, akik, ahogy Rinner Jenő egyesületi vezető fogalmaz, nemcsak szakavatottak, de közvetlen és kötetlen beszélgetés formájában, jól felkészülten tartják előadásaikat.

– Van, hogy csak összeül a közösség, magbörzét tartunk, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Volt, hogy a megmaradt palántákból osztogattunk szét a rászorulók között. Nem maradtak el a kirándulások sem, ellátogattunk egy fiatal kertbarát füvész- és gyógynövénykertjébe, de megfordultunk a soproni Kosárházban, részt vettünk egy faiskola kiállításán.

Ősszel az általunk termelt zöldségekből, gyümölcsökből és az elkészített aszalványokból volt kiállítás és kóstolás. Örültünk egymás sikereinek. Novemberben Győrben nagyszabású szakmai napon vettünk részt. Év végén megtartottuk az ilyenkor szokásos vacsoránkat, majd volt tombolasorsolás is, melynek a bevétele nagyban hozzájárul a közösségi programjainkhoz. Ezúton is köszönöm a tombolás segítőknek a közreműködését. A klubtermet továbbra is térítésmentesen bocsátják a rendelkezésünkre – jegyezte meg.

Februárban egy nagy, a győri kertbarátokkal közös rendezvény lesz Kapuváron. A megyei összejövetelt három előadóval tervezik. A Kapuvári Kertbarát Körnek egyébként 28 tagja van. Rinner Jenő végül elmondta, hogy az előadásaik továbbra is minden érdeklődő előtt nyitottak, végül termésben gazdag, örömteli új évet kívánt.