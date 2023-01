Olvassák el Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató, Pintér-Péntek Imre és Horváth Vilmos kamarai elnökök, Széles Sándor főispán, Németh Zoltán közgyűlési elnök, Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, valamint Velekei László balettigazgató gondolatait.

Horváth Sándor Domonkos, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár igazgatója:

Dr. Horváth Sándor Domonkos

Az új esztendőben több, nagyon fontos folyamatunk ér révbe: kora tavasztól a Központi Könyvtárunk csoda szépen megújulva, energiatakarékos működéssel várja olvasóit.

Feladatok sokasága az első negyedévben

Legkésőbb február hónapban átadjuk az első győri könyvkölcsönző automatát, és hogy a rendezvényekről se feledkezzünk meg: a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) december utolsó napjaiban átutalta harmincmilliós támogatását a Petőfi-fesztivál és programsorozat megrendezésére. Ugyancsak az év első hónapjaiban bemutatjuk Győr városrészei- nek tizenegy kötetből álló közösségtörténeti feldolgozását, ami most melegében jött ki a nyomdából. Elindítjuk a szintén modernizált gyermekkönyvtárunk megyei olvasás- és irodalom-népszerűsítési programját, és partnereinkkel kitaláljuk a Győri Könyvszalon jövőjét is. És ez csak az év első negyede lesz…

Pintér-Péntek Imre, a megyei iparkamara elnöke:

Pintér-Péntek Imre

Azt várom az új évtől, hogy legyen erőnk és tehetségünk a rengeteg és néha értelmezhetetlen nagyságrendű változással szembenézni és jó válaszokat adni mind a gazdaság világában, mind a magánéletünkben.

Az infláció növekedésének mértéke fékeződjön le az év végére olyan szintre, hogy a 2024-es esztendőt már bátran a 3–5 százalékos sávba merjük tervezni.

Nyugvópontok a gazdaságban

Kívánom, hogy az energia- árak jussanak nyugvópontra! Szeretnénk minél több cégnek segítséget nyújtani, hogy a megemelkedett energiaárak által indukált paradigmaváltást a lehető legkisebb sérülésekkel tudják végrehajtani.

Azt várom, hogy a hitelpiac kamatai értelmezhető és kigazdálkodható szinten legyenek. A Területfejlesztési Minisztériummal olyan együttműködés veszi kezdetét, amely során a megyénkben működő cégek versenyképessége lényegesen nőni fog. A Széchenyi István Egyetem és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése újabb mérföldkőhöz érkezik. Az Észak-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zónában az egyetemek és a kamarák között új típusú összefogás kezdődik, amelynek haszonélvezője a régióban tevékenykedő összes vállalkozás lesz, amelyek tudnak és akarnak élni ezzel a lehetőséggel. Minden vállalkozónak és magánembernek azt kívánom, hogy az egészsége ne gátolja abban, hogy az élete lehető legtöbb pillanatát élvezni tudja a családjával és a munkájában!

Széles Sándor főispán:

Széles Sándor

Ha valamit kívánhatnék, akkor ez: legyen békesség!

Legyen béke!

Weöres Sándor pár sora a szívemből szól: „Az elveszettekért, a megnyomorítottakért, / A zsákmányul esettekért, az elveszettekért, / A tehetetlenségekért, a kényszerítettekért, / A kőbevertekért, a megengeszteltekért / Az elveszettek miatt, a megtaláltak miatt / Békesség legyen.” (Weöres Sándor: Az elveszettekért)

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke:

Horváth Péter

Az lenne jó, ha az oktatásban, nevelésben szereplők nyugodt körülmények között, az eredmények eléréséhez szükséges feltételekkel tudnák végezni a munkájukat.

Kedvezőbb feltételek az oktatásban

Ez az alapvető feltétele, hogy a gyermekek megfelelő tudásra tegyenek szert, fejlődjenek a képességeik, és jó közösségek alakuljanak ki. Sajnos az előző két-három évben a vírushelyzet, az energiaárak növekedése, illetve az alacsony bérek, a növekvő munkaidő, a nem minden tantárgynál elfogadott követelményrendszer miatti tiltakozások is befolyással voltak a feladataink eredményes ellátására. Bár a kormánynak van egy hároméves felzárkóztatási bérprogramja, amely a diplomásátlagbérhez közelíti a béreket, jó lett volna, ha ez az elején erőteljesebb, ami talán ismét vonzóbbá tehetné ezt a szép hivatást. Reményeim szerint a mostani minősítési és tanfelügyeleti rendszert egy kevésbé adminisztratív, reálisabb, belső teljesítményértékelési rendszer váltja fel, aminek hatására érdemben lehet elismerni a kollégák erőfeszítéseit. Azt kívánom a köznevelésben és szakképzésben dolgozó pedagógusoknak, a munkánkat segítő minden alkalmazottnak, a gyerekeknek és a szülőknek, hogy az intézményekben töltött napokat ne túlélni, hanem megélni tudják, annak örömeivel és néha a nehézségeivel együtt!

Németh Zoltán, Győr-Moson- Sopron vármegye közgyűlésének elnöke:

Németh Zoltán

Jósgömb nincs a kezemben, így a vágyaimat mondom. Nagyon remélem, hogy az orosz–ukrán háború kapcsán az európai politikai vezetés józan esze visszatér.

Felismerés és megoldás

Az Európai Unió morális kérdésként kezeli ezt a konfliktust, míg a világ több országa gazdasági kérdésként. Az látszik, hogy ebben a szituációban az Európai Unió gazdasága tönkremegy, az emberek elszegényednek, míg a világ többi országa jelentős gazdasági előnyöket ér el. A háború folytatása sokak gazdasági érdeke, éppen ezért a háború motorjából az üzemanyagot kell kivenni, és akkor eljöhet a béke. Azt várom, hogy ez a felismerés megtörténik, és még ebben az évben megoldódik ez a helyzet.

Azt is várom az új évtől, hogy továbbra se pihenhessünk, most már mint a vármegye önkormányzata. Több mint kétszáz települési fejlesztési pályázat megvalósításában segédkezünk. Nagyobb fordulatszámra kapcsolunk és történelmet fogunk írni a területfejlesztésben. A kistelepülések fejlődése példátlan volt, de erre most még ráteszünk egy lapáttal, mind a 183 településen lépünk még egyet-egyet előre. A cél az, hogy megtartsuk a vármegye vezető szerepét az országban, az egyszázalékos munkanélküliséggel és a gazdasági fejlettséggel!

Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke:

Horváth Vilmos

„Bort, búzát, békességet!” Az ismert népi bölcsességből a legőszintébb vágy a béke a világon és a lelkünkben egyaránt.

Összefogással, megerősödve

Az elmúlt évek világjárványa és a most szomszédunkban zajló háború borzalma megértette velünk, hogy ha béke és egészség van, minden van. Nehéz időszakot hagytunk magunk mögött, és a ránk váró évek sem a korábbi évtized biztonságát ígérik. Elemzők sokasága figyelmeztet a jövő kihívásaira, de a vészharangok kongatásán túl megoldást kevesen ajánlanak. Ezeréves múltunkban számos olyan pont volt, amikor dönteni kellett, de a széthúzás soha nem volt jó opció. Most választhatjuk azt, hogy hittel, reménnyel és összefogással erősödve írjuk tovább történelmünk lapjait! Szenteljük a 2023-as évet annak, hogy ne az ellenségeskedéshez, hanem az együttműködéshez mutassunk bátorságot! Bizalmatlanság helyett a partnerségben, konfrontáció helyett a meggyőzésben legyünk érdekeltek, és párbeszéddel tegyünk sorsunk jobbra fordulásáért! Én mindig ennek voltam a híve és maradok is!

Velekei László, a Győri Balett igazgatója:

Velekei László

Szeretettel kívánok reményteli, egészséges, sikeres, derűs és boldog 2023-at szeretett családomnak, rokonaimnak, barátaimnak, a Győri Balett társulatának és közönségének! Ahogy szoktuk kívánni, zajos és tapsos sikereket, és „bízva bízzál”.

Közönségből közösséget

Remélem, az új évben is találkozunk a közönségünkkel, mi már készülünk és nagyon várjuk a táncosokkal az új esztendőt. Két nap alatt hét telt házas Kippkopp karácsonya előadással, ünnepi minibalett- és WobbelYoga-órával zártuk az előadás-sorozatunkat. Néhány nappal év vége előtt is forgott a kamera, 2023 első napján táncosaink az Újévi Nyitányban, a Duna Televízió közvetítésében voltak láthatóak. Brahms negyedik magyar táncára, Dvorák tizenötödik szláv táncára és Csajkovszkij Virágkeringőjére (A diótörőből) álmodtam meg egy koreográfiát. Egy interjúban úgy fogalmaztam: „Manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap megint az a szellemiség, amit annak idején, 1979-ben az alapító Markó Ivánnal elindított a Győri Balett: közösségből közönséget, közönségből közösséget kovácsolni.” Ezt várom a jövő évtől is!