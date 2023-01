Múlt szombaton a lángok martalékává vált a levéli Rékasi Gyula otthona, a 67 éves nyugdíjas férfit a szomszédja menekítette ki az égő házból. Most a győri kórház intenzív osztályán küzdenek az életéért és egészségi állapotának mielőbbi javulásáért. Az ingatlan sorsa statikus véleményén is múlik, de vélhetően bontani kell, ami jelentős költség lesz. Az özvegy édesapa felépülésében bíznak lányai.

Valószínű a kályha melletti tüzelőanyag gyulladhatott meg abban a szobában, melyben Rékasi Gyula a napjait töltötte. Ez teljesen kiégett, egy éjjeliszekrény maradványai, egy kályhacső árulkodik arról, hogy itt bármi is lehetett. A lángok még a szomszédos szobát valamelyest megkímélték, de a konyha és a mellette lévő előtér, annak tetőrésze szinte a felismerhetetlenségig leégett.

– A dédnagymamám házába 9 éves koromban költöztünk. Azóta a szüleim itt éltek, édesanyámat több mint tíz éve veszítettük el. Sajnos a ház nagyon régi, csak részben tudtuk felújítani, szigetelni. Az a szoba volt jobban fűthető, amiben édesapám lakott. Szerettem volna, ha hozzám költözött volna, de ragaszkodott az otthonához, a kertben lévő szőlőhöz – mesélte Szabóné Rékasi Krisztina, miközben körbevezet a romok között...

Mint mondta, azon a szomorú szombat estén volt, aki telefonon hívta és volt, aki személyesen is kereste, hogy ég az édesapja otthona. A lángokra a szomszéd, Kovács Péter figyelt fel, és indult is kimenekíteni Rékasi Gyulát, akit a konyha padlóján talált. Lánya szerint vélhetően a füstmérgezés következtében veszíthette eszméletét, a feje is megsérült.

A lángok oltásán a mosonmagyaróvári és levéli hivatásos tűzoltók mellett a hegyeshalmi és levéli önkéntesek is dolgoztak. Szerencsére nem terjedt tovább a tűz a szomszédos ingatlanra. Statikus véleménye után derülhet ki, részben megmenthető-e vagy teljes bontás vár rá. Sajnos biztosítás nem volt rá.