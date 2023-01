Áll már a sátor a faluház parkolójában, ahol szombaton délelőtt 17 csapat fog versengeni a legjobb kolbász és a legízletesebb fogópálinka kategóriában, valamint az asztalok dekorációját is értékeli a zsűri. Érdemes kilátogatni a jó hangulatú rendezvényre, ahol délelőtt 9 órától be lehet pillantani a kolbászok készítésének titkaiba, délidőben meg is lehet kóstolni, s lesz újra zene és vidámság egész estig.