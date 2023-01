"Az elmúlt egy-két napban szerencsére volt szükség ahhoz, hogy a felkelő telihold látványát lencsevégre tudjam kapni Győr-Moson-Sopronban, azon belül is a Szigetközben: Héderváron, ugyanis mindkét napon felhősebb arcát mutatta az időjárás, ami miatt a felkelő teliholdat nehéz volt elcsípni, de számomra ez nem volt probléma, ugyanis addig vártam a felkelő Holdra, amíg az fel nem tűnt az égbolton. Végül sikeresen elcsíptem és most képekkel be is bizonyítom, hogy hogyan is festett a holdkelte a Szigetközben" - írta olvasónk Deák István.