A Vince-nap ismert a szőlészek, borászok körében. A borhoz leginkább „közelálló” védőszentek, Szent Vince, Orbán, Donát és Márton napja nagyjából negyedévente követik egymást a naptárban. Vince napjához (január 22.) kötődően a pincejárás a legelterjedtebb hagyomány. Ilyenkor a termésre is jósolnak, ha megered az ezen a napon ültetett vessző, jó termés lehet. Ha január 22-én fényes, azaz olvad a hó, akkor jó lesz a termés: „Ha fényes a Vince, akkor tele lesz a pince”. A Vince-napi pincejárást élesztették újra a Neszmélyi borvidéken a Baji-szőlőhegy borászai, szőlészei a Neszmélyi Borút Egyesülettel. Bajon hat pince nyitotta ki kapuit. A Kisbaka családi birtok, Lali, a Schwáb, a Wéber pincék, illetve a Stróbl Borház és a Turay Pincészet várta a vendégeket.

„Tíz évvel ezelőtt szerveztük meg először itt, a Baji-szőlőhegyen több pincészet összefogásával a pincejárást. Egyre népszerűbb a rendezvény már nemcsak a helyiek és környékbeliek körében, de távolabbi településekről is felkeresnek bennünket. Többen érdeklődnek a szőlészet, borászat iránt, nekik bemutatjuk az ültetvényt, a pincét. Egyre inkább igény van a kulturált borfogyasztásra, a csoportok már előre bejelentkeznek. Érkeztek vendégek Tatáról, Oroszlányból és Tatabányáról is” – tudtuk meg Turay Istvántól, a Neszmélyi Borút Egyesület elnökétől, akinek ültetvénye és családi pincészete is van. Érdekességként elmondta: a bioborászat irányába haladnak, szigorú megkötések vannak ezzel kapcsolatosan a metszést, a permetezést illetően is.

A Tatáról érkezett hat fős társaság vacsorázni jött és természetesen finom borokat is kóstoltak. A barátok: Gábor, Attila, Ákos, valamint Réka, Lilla és Gertrúd korábban már születésnapot is tartottak a Baji Szőlőhegyen. FOTÓ: KISS T. JÓZSEF

A pincejárásra egyre több fiatal is érkezik. Egy oroszlányi vidám társaság az egyik pincéből már kifelé jött, amikor megszólítottuk őket. Németh Julianna elmondta: a baráti társaság először vesz részt pincejáráson, de valószínűleg nem utoljára. Jófajta és kellemes ízű borokat fogyasztanak, jó a hangulat. Kedvesek a vendéglátók, a Turay Pincészetben megmutatták a technológiát és a borokat is – mondta.