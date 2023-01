A művészeti program egyik üzenete az volt, hogy a világ békéjéhez az egyének belső megbékélésén keresztül visz az út. Ezt segíti a gyakorlati filozófia, amely a mindennapi életünket befolyásoló kérdésekkel foglalkozik: Hogyan válhatunk boldogabbá, jobbá és erősebbé? Mi kell egy jó közösséghez? Hogyan alakíthatjuk a jövőt? Győri művészeti csoportjuk, a Vers-zengetők Együttes tagjai az aktív muzsikálás mellett egész évben készek ezekről a témákról beszélgetni a különböző programok keretében.

– Bár a tagokat a filozófiai iskola hozta össze, arról is beszélgetünk az egyesületben, hogy hogyan lehet harmonikus emberi közösséget létrehozni a művészetek támogatásával. Mindenkiben van törekvés a jóra, a szépre, s ezt segíthet előhozni belőlünk a muzsika és a költészet. Lélek-jelenlét című verses, élő zenés estünkön a lelkünk mélyére igyekeztünk hatolni, s törekedtünk arra, hogy a hallgatóságot is közelebb vigyük saját magához. Mert noha kint dúl a háború, de úgy gondoljuk, hogy a békét először magunkban kell keresnünk. Ezen az úton pedig a művészetekben nagy a potenciál – mondja Solymos Éva, az Új Akropolisz Filozófiai Iskola Kulturális Közhasznú Egyesület győri központjának vezetője.

– Futunk a mindennapokban, félünk a jövőtől, neheztelünk a múlt miatt. Nem a jelenben vagyunk. Egy ilyen előadáson azonban az ember nem tudja megtenni, hogy ne legyen jelen – ott és akkor, így találkozhat a saját lelkével, amely jó értelemben megrendítő élmény. Ha találkozik önmagával, akkor tud lényegileg kapcsolódni másokkal is, elmélyítve kapcsolatait – osztja meg tapasztalatait Tóth Katalin szociális munkás, humánszervező és pszichodráma-vezető.

– A művészet segít abban, hogy az ember megálljon egy kicsit és elkezdjen befelé haladni. A vers és a zene szépsége hamar nyitja a szívünk, és szinte erőfeszítés nélkül koncentrálttá tesz. Ebben az emelkedett lelkiállapotban pedig megoldásokra lelhetünk eddigi nehézségeinkre, összeállhat a kép. Jöhet egy felismerés, mit is kellene tennem ahhoz, hogy a válságból változás szülessen. A versekben megfogalmazott gondolatok, tanítások kapaszkodót és egyben motivációt is jelenthetnek, hiszen olyan klasszikus és modern költeményeket válogatunk estjeinkhez, amelyek az időtlen tudást, bölcsességet és annak szeretetét közvetítik – mondta Szabados Éva előadóművész, a filozófiai iskola instruktora.

– Gyakran idézik Kodályt, miszerint a zene közvetlenül hat a lélekre. Ha akarjuk, ha nem, hat ránk, ezért nem mindegy, milyen muzsikát hallgatunk, milyen formákat választunk. A zene is egy egyetemes nyelv. Az a célunk, hogy a ritmus és dallam erejével itassuk át azokat a lelket tápláló gondolatokat, amelyek a versekben megjelennek – árulta el Sándorfi Róbert turisztikai tanácsadó, a filozófiai iskola instruktora azzal kapcsolatban, hogy miért ötvözték zenével a verseket.

Szabados Éva arról is be­szélt, hogy milyen gyógyító erejük lehet a verseknek, megzenésített költeményeknek:

– Versterápiával az Alzheimer-betegeknél és az időskori demencia esetében is jó eredményeket értek el. A stresszoldásban és a depresszió kezelésében nagyon hatékony gyógymódnak bizonyult a közös éneklés és a zenélés. Ezt mi magunk is megtapasztalhattuk, hiszen többször volt alkalmunk eljutni a győri, illetve a mosonmagyar­óvári hajléktalanszállóra, ahol Tóth Katalinnak köszönhetően egy hosszabb folyamatot is végigkövethettünk, és láthattuk, milyen megtisztító és harmonizáló erővel hathat a művészet akár mély apátiába süllyedt emberekre is.

Ezért mindenképpen szeretnék folytatni verses estjeiket, látva a pozitív visszajelzéseket. A művészet hatalmas szerepet játszik önismeretünk fejlesztésében, ami lelki egészségünk alapja. Ezt tehetik próbára következő, február végén induló, Rejtett önarckép című háromrészes programjuk résztvevői. További információ: https://www.ujakropolisz.hu/programok/gyor.