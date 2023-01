– Egyre több kávét iszunk, a globális felmelegedés azonban nehéz helyzetbe hozta a ter­mesztést. Az árak nőnek, harminc év múlva már alig lesz jó termőföld az előállítására – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány oldalán. Az utóbbi időben megváltozott a kávéfogyasztási kultúra, a megkérdezett kávépörkölők és kávézók azonban cáfolják, hogy valaha is elfogyhat a sokak által szeretett fekete frissítő.

A minőségi kávéfogyasztás előrelendülését segíti, hogy a legtöbb helyen kapható szemes és darált kávék ára több mint duplájára emelkedett. Emiatt ár-érték arányban jobban megéri a jobbat választani – véli Németh János, a győri Kapucziner Kávémanufaktúra tulajdonosa. Győr belvárosában hétköznap délelőtt is látszik, hogy sokan fogyasztanak minőségi kávét. A Kávébajusz kávézó tulajdonosa, Balog Ákos szerint az utóbbi időben sem csökkent a vendégeik száma, sokan ülnek be hozzájuk egy csésze feketére.

Balog Ákos szerint egy jó fekete sok mindenen múlik. – Függ attól, milyen a termőterület, a zöld kávé feldolgozása, pörkölése, és attól is, hogyan kerül az asztalra. A világos pörkölés miatt sokkal inkább érezhető a babtermés jellegzetessége, ami a termővidék adottságait hordozza. A gyümölcsösebb íz megmarad a pörkölés után is – tette hozzá a Kávébajusz tulajdonosa. Külföldről érkezik és a fővárosból kézműves pörkölés után kerül hozzájuk a minőségi alapanyag. – Nálunk kizárólag világos pörkölésű arabicából készül a kávé. Kiskereskedelmi ára 16 ezer forint kilónként. Nemcsak helyben fogyasztják, elvitelre szemes kávét is egyre többen vásárolnak – fogalmazott.

– Változott a fogyasztás kultúrája, egyre többen szeretik, ha színvonalasan készítik a feketét. A minőségi alapanyag, a víz és a megfelelő gép nem elég, kell hozzá a képzett barista is – mondta el Molnár Tamás, a mosonmagyaróvári Várkert kávézó egyik tulajdonosa.

Új, ellenállóbb fajták

A győri Németh János családjával a Kapucziner Kávémanufaktúránál harminc éve foglalkozik pörköléssel. Szerte a világból, számos farmertől szerzik be a kávét.

– Ez idő alatt jelentős generációs változások voltak megfigyelhetők a gazdáknál. Ma a kávéforradalom a feldolgozásban rejlik. Sok új, feltörekvő farm jelenik meg, aminek örülünk, hiszen a mennyiség helyett a minőséget helyezik előtérbe. A termőterület nem csökkent, inkább ugyan­azon többfélét termesztenek. A Karib-térségből, valamint El Salvadorból érkeznek a vendégeink kedvencei. Emellett a citrusos aromákat hordozó különlegességek iránt is egyre nagyobb a kereslet, amik főként etióp és kenyai régióból érkeznek ­hozzánk.

– A termés minőségét és mennyiségét az éghajlat nagyban befolyásolja, de nemcsak a gyümölcs éréséig, hanem a szüret után is. Mielőtt a pörkölőkhöz kerülnének a szemek, három hónapig pihentetik, és nem mindegy, milyen hőmérsékleten és páratartalomnál. Egyre több új fajta és nemesítés jelenik meg a farmokon, amik ellenállóbbak – hangsúlyozta Németh János. – A cserje ötödik éven terem először és 20 évig lehet gazdaságosan termelni. Évről évre, ahogyan öregszik, egyre kevesebb terem, azonban egyre édesebb lesz a kávé. Tavaly volt szerencsénk kipróbálni egy százéves ültetvényről származó különlegességet, ami hihetetlen édes ízt adott.



A hazai közízlésben a top 3 helyen a ­­brazil, az etióp és a kolum­biai kávéfajták szerepelnek.

Németh János a Kapucziner 30. évfordulójára számos kávékülönlegességgel készül. Az első tételek Kolumbiából érkeznek márciusban, majd panamai és jamaicai fajták követik. Fotós: Csapó Balázs

– Mi sosem színre, hanem ízre pörkölünk. Tudni kell, melyik fajtához mi illik, hogy a legjobb aromákat hozzuk ki belőle. Az olaszos (sötét) pörkölés ugyanis pont az aromát veszi el belőle – tette hozzá a győri kávépörkölő.

A minőség utat tör

A soproni One Eleven kávépörkölő tulajdonosa, Molnár Attila négyszeres baristabajnok szerint a minőségi kávé utat tör magának, és ennek hatása érezhető hazánkban is.

– Az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy folyamatosan fejlődik a minőségi kávéfogyasztás, még a pandémia és a gazdasági mélypont ellenére is. Érezhetően a nagy kereskedelmi, ipari márkák is – amelyek nem feltétlenül a legjobb minőségre törekednek – kezdenek nyitni efelé. Örülök, hogy a minőségi termelők, pörkölők és az ilyen alapanyagot kínáló kávézók ekkora hatással lettek a „nagyokra”, és ezáltal egyre többen tartják lényegesnek, hogy milyen kávét adnak és fogyasztanak – fejtette ki Attila. – Számunkra a frissesség és a nyers kávé magas osztályzása a legfontosabb. Követjük a szüreti időszakokat, 2–3 havonta cseréljük a kínálatot, hogy mindig az aktuális, legfrissebben szüreteltet adjuk a kávékedvelőknek.

Mint mondja, vannak örökzöld kedvenc termővidékek.

– A minőségi kávéval ismerkedőknek a brazil fajta a szívük csücske, hiszen kerek, testes, csokis-kakaós ízjegyeket hordoz. Az ínyencebbek Afrikát választják, onnan is az etióp származásúakat, ezek itthon népszerűek. E mellé sorakozik fel még a kolumbiai.

Hogy az italban is ugyanazt a minőséget kapjuk, mint amit az alapanyag hordoz, Molnár Attila szerint tudásra is szükség van. – Ez olyan, mint a főzés. Nem elég bevásárolni, és egy jó serpenyőtől sem biztos, hogy finom ételt kapunk, ha nem tudjuk, hogyan készítsük el – fűzte hozzá.

Szeretjük a jót