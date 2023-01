– A Győr határában megfigyelt fekete hattyú nem őshonos Európában – avatta be lapunkat Pitó Andor, a Magyar Madártani Egyesület Kisalföldi Csoportjának tagja. – Eredetileg Ausztráliában fészkelő faj, melyet Nyugat-Európa számos országában tartanak dísztavakon. Sokszor megszöknek és a vadmadarak közé vegyülve élnek. Nálunk ritkaságnak számítanak, a most megfigyelt madár az egyetlen a vármegyében. Legutóbb 2022 tavaszán Fertőd mellett bukkant fel egy példány. Az állatkert 2014 nyarán helyezett ki két fekete hattyút az adyvárosi tóra, több évig ott éltek. A most Győr és Kisbajcs között megfigyelt egyed bal lábán zöld jelölőgyűrű van, tehát biztos, hogy fogságból szökött.

Fotós: Pitó Andor/MME

November végétől március közepéig körülbelül 1500 bütykös hattyú telel a kisalföldi repceföldeken, az elmúlt évtizedben jelentek meg nagy számban. Az MME 2017 óta a Fertő–Hanság Nemzeti Parkkal együttműködve tartja számon csapataikat. A bütykös hattyúktól (Cygnus olor) eltérő fajokat is feljegyzik, így a ritka énekes hattyú (Cygnus cygnus) és a még ritkább kis hattyú (Cygnus columbianus) is előfordult már néhány alkalommal. Különböző libafajok alkalmanként csatlakoznak hozzájuk, mint a nagy lilik, a nyári lúd vagy a tundralúd. Végezetül a szakember hozzátette: a fekete hattyú életben maradásának hasonló az esélye, mint a bütykös hattyúé. Követi azok napi rutinját, így a hosszantartó fagyok beálltáig jó eséllyel a területen marad.

Megkerestük a győri állatkertet, ahonnét azt a tájékoztatást kaptuk: az adyvárosi tó két fekete hattyúja később visszakerült hozzájuk, ám 2018 óta ilyen madarat nem tartanak, a most megfigyelt egyed sem tőlük származik.