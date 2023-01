A Kisalföldhöz legközelebbi síparadicsom Eplényben, a Bakonyban húzódó Síaréna Vibe Park, ami december 13-án nyitotta meg kapuit, és ezzel kezdetét vette a 2022/23-as síszezon. – Hiába pattantak rengetegen lécre, deszkára és érkeztek több százan az ország számos területéről hozzánk decemberben, sajnos az év eleji tartós felmelegedés mellett nem tudtuk a nálunk megszokott minőséget biztosítani az A1-es és a tanulópályákon. Így kénytelenek voltunk átmenetileg bezárni – mondta el lapunknak Kugler-Bedő Imola, a Sí- aréna Vibe Park marketingvezetője.

– December közepén, a Mikulás utáni lehűléseket követően szoktunk megnyitni, ez most sem volt másként. Megérkezett az eső havazás a Bakonyba és két-három nap alatt 70 centiméter vastag havat gyártottunk a hóágyúinkkal. Dékány Árpád Sixtus ciszterci szerzetes, Olaszfalu plébánosa mielőtt az elsők között csúszott volna le, megáldotta a hegyet és a nálunk megforduló síelőket, snowboardosokat. Így megszentelt pályákkal indultunk neki a szezonnak – emlékezett vissza a december 13-i nyitásra Kugler-Bedő Imola marketingvezető.

Az eplényi pálya közelsége miatt népszerű célpont a győriek, soproniak és a környéken élők körében is.

– A december végi melegedésig tökéletes, alpesi minőségű pályákkal vártuk a havas sport kedvelőit és a látogatószámban sem éreztünk visszaesést. Január 4. óta azonban zárva vagyunk, amire mi sem számítottunk, hiszen az elmúlt 10 évben nem volt még ilyen meleg az év első hónapjában. Nemcsak nappal, de éjszaka is nulla fok felett volt az állandó hőmérséklet, ami miatt folyamatosan olvadtak a pályán a hórétegek. Így a munkagépekkel sem tudtuk már karbantartani. A hóágyúhoz használt tározóban is annyira felmelegedett a víz, hogy azokat sem tudtuk használni. Nekünk egy-két fok eltérés is nagyon számít. Így most várjuk a tartósabb mínuszokat, és ha hihetünk az előrejelzéseknek, hétvégéig tudunk annyit hóágyúzni, hogy kinyithassunk – emelte ki Kugler-Bedő Imola.

Nemcsak profik, kezdők, kicsik és nagyok is sícipőt húzhatnak, hiszen a pálya oktatói mindenben segítenek. Fotó: Síaréna Vibe Park

– A laikusok is tudhatják, ha egy szezonon belül több hétre bezárni kényszerül egy sípálya, akkor az megviseli az üzemeltetőt, ezt kár lenne tagadni. A Bakonyban eddig a felmelegedések ellenére is fagypont alatt szokott maradni a hőmérséklet éjszaka. Ritka, hogy éjszaka is pluszokat mértünk. Viszont előretekintünk és várjuk a sportolókat, gyermekes családokat, baráti társaságokat és nyugdíjasokat is. Reméljük, idén is március végéig már folyamatosan nyitva tudunk tartani. Pályáinkat is fokozatosan nyitjuk meg, a tanulópályák mellett az A1 után az A7-es is csúszható lesz – fejtette ki a marketingvezető.

A kényszerbezárás alatt sem állt meg a munka a Síaréna Vibe Parkban, elvégeztek minden karbantartási munkát és a következő évszakok terveit is előre egyeztették, hiszen az év mind a négy évszakában kínálnak programokat.

– Ha valaki most akar megtanulni síelni, snowboardozni vagy a tudását erősíteni, akkor a legalkalmasabb hely erre Eplény. Választhatnak egyéni és csoportos oktatások közül, de indulnak kezdő csoportok is. Az egyik legnagyobb kölcsönző is nálunk található, így aki nem szeretne elsőre beruházni, minden felszerelést megtalál nálunk – tette hozzá Imola.