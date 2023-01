A vegán életmódot követők száma dinamikusan nő, ami Sopronban az éttermi kínálatban is meglátszik: a Bojtorinában kizárólag húsmentes ételeket készítenek, a Tercia Hubertusban és a DIÓ Konyhában szintén kínálnak vegán ételeket. A soproni vendéglátóhelyek osztották meg a tapasztalataikat.

A Veganuár mozgalom 2014-ben indult, amely a közösség erejével nyújt segítséget azoknak, akik legyőzik a kételyeiket és esélyt adnak az állati eredetű alapanyagoktól mentes táplálkozásnak.

A Bojtorina étterem betekintést engedett a konyhájába, ahol kizárólag húsmentes ételeket készítenek. A felvételen: Halász Katalin. Fotó: Szalay Károly

– A növényi étrend a zöldségeken, gyümölcsökön, gabonákon és olajos magvakon alapul, aminek számtalan felhasználási módja van. Az életmódot követők száma világszerte dinamikusan növekszik. A Veganuár mozgalom betekintést enged mindenkinek a növényi étrendbe. Ugyan ebben a hónapban nem tapasztaltunk jelentős keresletváltozást, hiszen egyébként sokan jönnek szeretettel hozzánk. A vendégkörünk főként turistákból áll, de van egy lelkes helyi közösség is. A legnépszerűbb ételeink a burgerek és a pizzák, de a tempét is szeretik, ami egy sült ételt – avatott be a Bojtorina tulajdonosa, Bojtor Gyula, aki 17 éve követi a vegán életmódot. – Szívügyem, hogy a város élenjáró legyen a vegán életmódban. Ennek szellemében nyitottam meg tavaly nyáron az éttermet, ami aztán egy reggelizőhellyel és bolttal is bővült.

A Tercia Hubertus állandó étlapján is található húsmentes kínálat, amit januárban további ajánlattal egészítettek ki, és bevezették a menüt.

A soproni vegán étterem vendégköre főként turistákból áll, de van egy lelkes soproni közössége is. A felvételen Laczkó Kitti Abigél felszolgáló Nagy Marinának és Borbély Juditnak tálalja fel az ételt. Fotó: Szalay Károly.

– Egyre több vendégünk választja a vegán ételeket, ami a menü eladási számában látszik, valamint a főételeink is nagyon jól fogynak. Sőt, az elmúlt évekhez képest az év első hónapjában még jobban megnövekedett a kereslet. Az állandó kínálatunkban cukkinifasírt és vörös lencséből készült bolognai spagetti van, az újdonság pedig a vegán brassói, ami jack fruitból készült. Ez egy délkelet-ázsiai gyümölcs, ami remek húspótló. Az étrenddel kapcsolatban említhetem még a hummuszt, ami otthon is könnyen elkészíthető és sokféleképpen felhasználható. Mindezek mellett nemcsak egészséges, de rendkívül színes és változatos konyha a növényi alapú – mondta el Major Vilmos, a Tercia Hubertus vezetője.

A Tercia Hubertus állandó étlapján is található húsmentes kínálat, amit januárban további ajánlattal egészítettek ki. A felvételen az étterem vezetője, Major Vilmos szolgálja fel az ételt. Fotó: Szalay Károly.

A soproni DIÓ Konyha és Olasz Delikát Boltban mindennap mást a kínálnak az étlapon.

– A DIÓ története sarki fűszeresként indult, ahol hét éve kezdtünk el ebédmenüt kínálni vegán opcióval. Öt éve átköltöztünk az Ógabona térre, ahol bővítettük a kínálatot – mondta el a Kisalföldnek Ferenczy Ildikó tulajdonos, aki hobbijának vallja a főzést és az ételekkel való kísérletezést. Hozzátette, kínálatuk eltér a klasszikus értelemben vett menzás menütől.

– Imádok főzni, igyekszem mindig szezonális alapanyagokkal dolgozni, amiknek ízvilágát a konyhatechnológiák segítségével igyekszem megőrizni és a fűszerezéssel különlegesebbé tenni. Sok ötletet merítek a keleti konyhából, de a nagymamám főztje is inspirál. Az elmúlt években nőtt meg az érdeklődés a húsmentes fogások iránt. Tapasztaljuk, hogy nemcsak az elhivatott vegánok választják az állati eredetű alapanyagoktól mentes ételeket, hanem sokan rájöttek: ezek a fogások finomak és remek lehetőség azoknak, akiknek ételintoleranciájuk van részletezte Ferenczy Ildikó.