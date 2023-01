Tizenhét felsőoktatási intézmény több mint 1000 mentora közel 4300 mentorálttal bizonyítja, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak fel kell fedezni és támogatni. A program keretében ma már a Széchenyi István Egyetem hét hallgatója negyven, kistelepülésen élő, pályaválasztás előtt álló diákot mentorál.

A Széchenyi István Egyetem a Tanárképzési és Módszertani Főigazgatóság berkein belül a 2022-es tanév tavaszi szemeszterében a kurzust tizennégy, életkorban, élet- és tanítási tapasztalatban is különböző, gyógypedagógia, tanító és szociálpedagógus szakos hallgató választotta.

A mentorok felkészültek

– A hallgatók jelentkezhettek a Tanítsunk Magyarországért TM1 felkészítő kurzusára, aminek az volt a célja, hogy a programot megismerjék. Ahhoz, hogy a hallgatók jó mentorok legyenek, saját magukat és egymást is meg kellett ismerniük. Olyan módszereket, önismereti játékokat próbáltunk ki, amelyeket a gyerekeknél is tudnak használni. Beszéltünk arról, mit jelent a mentorság, milyen tulajdonságokkal kellene rendelkezni, milyen feladataik lesznek, például ha kamaszodó gyerekekkel kerülnek kapcsolatba. Fel kellett őket készíteni arra, hogy a gyerekek önismeretét, társas képességeit fejlesszék, hogy ki tudják nyitni számukra a világot, lehetőségeket tudjanak kínálni az erősségeikre építve – adott ízelítőt a sokszínű felkészítésből Csenger Lajosné dr., a SZE Apáczai-kar neveléstudományi és pszichológia tanszékének adjunktusa, a kurzus vezetője.

A felkészítés után hét hallgató pályázta meg a mentori tevékenység folytatását, a programba pedig a Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 7. osztályosai Tóthné Pákozdi Szilvia, illetve a Soproni Lackner Kristóf Általános Iskola telephelyének 6., 7., illetve 8. osztályos tanulói Gyevát Zsolt iskolai koordinátor segítségével kapcsolódtak be. A mentoruk vezetésével lehetőségük van a diákoknak kulturális programokon részt venni, továbbtanulási lehetőségeiket bővítő iskola- vagy céglátogatásokat tenni, szakmákat megismerni, kipróbálni, vagy akár a mentoraikkal és csoporttársaikkal közösen kikapcsolódni, sportolni. A program fő célja, hogy a diákok minél több lehetőséget ismerjenek meg a jövőjükre vonatkozóan – tudtuk meg Szabóné Kis Judittól, a program koordinátorától, aki arról is beszélt, hogy a mentorok és mentoráltak közös kalandja tavaly novemberben kezdődött, amikor élménynap keretein belül ismerkedtek meg egymással az egyetemen.

A képen Szabóné Kis Judit, Csenger Lajosné dr., és Takácsné Horváth Krisztina a Tanítsunk Magyarországért program és a Széchenyi István Egyetem együttműködésének ünnepélyes aláírásán.

Fotós: Nagy Gábor

Nemcsak adnak, kapnak is

– Öt mentorálttal dolgozom, akiket az élménynapon ismerhettem meg. A patronált gyerekeim közül csak egy él családban, a többiek lakásotthonban vagy gyermekotthonban, nagy részük roma származású. Azt láttam a legnagyobb problémának, hogy ők ezért kirekesztve érzik magukat a társadalomból. Ők sajnos nem hisznek magukban, úgy gondolják, hogy nem tanulhatnak tovább, mert úgysem lesz belőlük semmi.

Először ezt a gondolkodásukat kellett valahogy megfordítanom. Nagyon sok személyiségfejlesztő játékot játszottunk, elmentünk iskolákba, megnéztünk szakmákat, amiket ki is próbálhattak. Mindenkinek megpróbáltam olyan területet keresni, amiben a jövőjét megtalálhatja. Egész napos programokat szervezek nekik, de a személyes találkozásokon kívül is rendszeresen tartom velük a kapcsolatot, így minden örömüket, problémájukat megoszthatják velem, de az is érdekli őket, hogy velem mi van. Következetes szabályokat állítottam fel az együttműködésünk érdekében, amit igyekeznek is betartani. Nem oldhatom meg helyettük a feladataikat, de arra ösztönzöm őket, hogy megcsinálják, higgyék el, hogy képesek rá.

A motivációjukat tudom visszaadni, tőlük pedig nagyon sok szeretetet, hálát kapok

– mesélte Takácsné Horváth Krisztina szociálpedagógia szakos hallgató.

Folytatódik a program

Az eddigi munka alapján mindkét iskolából az a visszajelzés érkezett a gyerekek, a szülők és a pedagógusok részéről, hogy nagyon szeretnék folytatni a programot, ami a résztvevők számára teljesen ingyenes, beleértve az utazásokat, belépőket, és akár még az étkezést is.

– A programot természetesen továbbvisszük, minden félévben meghirdetjük a kurzusokat és bővítjük a partnerintézmények körét is. Szeretnénk elérni, hogy minden szakról jelentkezhessenek, hiszen lehetnek olyan szociális érzékenységű gépészmérnök vagy közgazdász diákok is, akik segítőként szívesen vennének részt ebben a programban, ami egyben egyetemünk társadalmi felelősségvállalását is erősíti – árulta el a jövő útját Kövecsesné dr. Gősi Viktória, a Tanárképzési és Módszertani Főigazgatóság főigazgatója.