– Nagyon jól kezdtük a tavalyi évet. A covid után végre találkozhattunk, személyes jelenléttel tarthattunk előadásokat, szervezhettünk tapasztalatcseréket. Nagyon sok új tagunk lett. A covid alatt sokan elkezdtek újra kertészkedni, vagy kezdték el kertészkedést. Az emberek rájöttek arra, hogy a szabadidő eltöltésének ez egy hasznos módja. Év vége felé már látszott, hogy nagyon sokan gazdasági megfontolásból álltak neki kertészkedésnek.

A füves kerteket felszántották, veteményeskertet, magaságyást építettek. A 30-50 éves korosztálynak nincs tapasztalata, mert otthon nem nagyon látták kertészkedni a szüleiket. Nekik most kell megtanulni mindent, de az is látszik, hogy az utóbbi időben nem jelentek meg szakkönyvek. Olyan szakirodalom meg végképp nincs, ami arról szólna, hogy reagálnak a növényeink a klímaváltozás hatásaira, mire kell figyelni egy-egy növény választásnál – válaszolta az elnök.

A Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete megkezdte ez évi munkáját. Dr. Varga Jenő nemesítő, tudományos munkatárs a bogyós gyümölcsökről tartott előadást a győri iparkamarában.

Fotós: Huszár Gábor

Fű helyett zöldség a kifizetődő

Eddig sokan csak befüvesítették a területüket. A fűnyírás azonban időigényes és üzemanyag is kell a fűnyíróba. Ilyen benzinár mellett elég nagy költség lesz a kertészkedés. Lehet, hogy többen eljutnak arra a felismerésre, hogy ha már munkát, pénzt fektetnek bele, akkor olyant csináljanak, amiből a család asztalára is kerül. – Egészségesebb ételeket fogyaszthatunk, ha megtermeljük őket, és ha nem kell megvenni a boltban az már anyagi hasznos is hoz. Ha felesleget is termelünk, el lehet cserélni, piacra lehet vinni. A termények cseréje segíthet megismerni a szomszédokat, akiknek a kertészkedési tapasztalatából mi is tanulhatunk. Azt szoktam javasolni, ha vásárolunk egy kertet, legegyszerűbb megismerkedni a szomszéddal és megnézni, hogy ő mit termel.

Ha sikerre törekszünk, érdemes olyant termelni, ami jól érzi magát a szomszédban. Majd ha sikerélményem már megvan, lehet kísérletezni. Szóval egy kertbarát legyen jóba a szomszédaival, hogy megtapasztalhassa, hogy csinálják a szomszédok, lesse el tőlük a kertészeti fortélyokat. Így a kertészkedésnek már egy közösségépítő funkciója is van. Érdemes úgy kialakítani a saját pihenő kertemet, portámat, hogy annak ne a rabja legyek, hanem élvezzem! Oda pihenni, kikapcsolódni járjak ki, mert akkor örömmel megyek oda, és ha már kimegyek és dolgozom, akkor olyant is ültessek, ami hasznot / termés is hoz. S mindezt piciben érdemes elkezdeni. Lehet készíteni egy négy négyzetméteres magas ágyást és meg lehet nézni, mennyi zöldségfélét vagy fűszernövényt tudunk a család számára megtermelni. – javasolta Nagykutasi Viktor kertész.

Nagykutasi Viktor, az egyesület elnöke.

Fotós: Rákóczy Ádám

Kéznél a szakmai segítség

Szakmai segítséget a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete programjain is lehet kapni. Az idén a bogyós gyümölcsök termesztése, illetve tekintettel a klímaváltozásra, az ezzel kapcsolatos növényvédelem kap kiemelt hangsúlyt, de e beszélnek az öntözési módokról, az új növényfajták kertekben való megjelenéséről, és termesztéséről is. Szorgalmazzák, hogy a megtermelt zöldségeket, gyümölcsöt saját maguk dolgozzák fel a család számára. Az összes előadásukról, rendezvényükről készült filmek, előadások anyagai online elérhetők a honlapunkon.