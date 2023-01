Dr. Dézsi Csaba András polgármester, kardiológus, első mesekötete 1991-ben jelent meg Ősállatkaland címmel, mely a dinoszauruszok világába kalauzolja el az olvasót. Ezt követte 2020-ban Gerzson és Panka kalandjai című mesekönyve Kustán Roland grafikus rajzaival, amelyből megismerhetjük a Dézsi házaspár két kedvencének, az arapapagájoknak az életét, családi beilleszkedését és hétköznapi kalandjait. A második kötetben Gerzson és Panka kalandjai az amazóniai őserdőben folytatódnak, ahol többek között kalózokkal és majmokkal is találkoznak.

- Az ötlet, hogy az arapapagájok kalandos történetei hangoskönyv formájában is eljusson a fiatalokhoz, a gyermekkoromhoz köthető - mesélte lapunknak dr. Dézsi Csaba András. - A Mazsola meséje könyvemben volt egy hanglemez, amit rongyosra hallgattam. Illetve esténként a Győr Plusz Rádiót hallgatva, több hangoskönyvet is játszanak. Így találtam ki, hogy a Gerzson és Panka sorozat harmadik kötetébe tegyük be bónusznak az első két kötetet CD formátumban. Természetesen külön is meglehet majd vásárolni a CD-t és különböző felületekről letölthető lesz. Az eladott példányokból befolyt összeget, ahogy a mesekönyveknél eddig is tettem, a Papagájmentő Alapítványnak ajánlom fel - tette hozzá a szerző, akitől azt is megtudtuk, hogy már készül a Gerzson és Panka harmadik kötete, amely egy képregény változat lesz. A Kisalföldben minden héten megjelenő három kockából álló Garfield jellegű mini képregényeket foglalja össze. - Több mint 150 mini képregény készült már, amiket érdemes egy könyvbe összefogni ezzel kicsit hosszabb képregényekkel is kiegészültek. A tervek szerint ez jövőre fog megjelenni - tette hozzá dr. Dézsi Csaba András.

A Gerzson és Panka első két kötetéhez készült hangoskönyvek szereplőgárdája igazi sztárparádét vonultat fel. A tavalyi Könyszalonon Bodrogi Gyula és Halász Judit is felolvasott egy-egy fejezetet a kötetekből, valamint a könyv illusztrátora, Kustán Roland is mesélt a közös munkáról és az alkotófolyamatokról. Ekkor debütáltak a színházban a mesekönyvekhez készült dalok, amit két fiatal tehetség, Móczár Bence és Dánielfy Gergely szerzett. Ezek is meghallgathatók a lemezen.

- Gyerekkorom sztárjai, akik komoly életművel rendelkeznek, nem csak a színpadon a felnőttekhez szólnak, hanem a mese világában a gyerekekhez is. Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy felolvastak a könyvemből. Később arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha Süsü a sárkány hangján szólalna meg Gerzson és a minden hazai szülinapon felcsendülő hang - Halász Judit - pedig Panka lenne. Szajkó madár lett Pogány Judit, Rumpuncs, a kalóz papagája, Szarvas József, Csuja Imre pedig kalóz- és hajóskapitány, valamint betörő is egyben. Agócs Judit Verának, Rátóti Zoltán Csabának kölcsönzi hangját. Reviczky Gábor Simon Back, a narrátor Csankó Zoltán, akit a gyerekek Thomas a gőzmozdonyból ismerhetnek, korábban pedig a népszerű Dallas sorozatban Bobbynak köszönhette a hangját - sorolta a kardiológus-polgármester.

Fotós: Rákóczy Ádám

Bakos-Kiss Gábor győri színházigazgató a szerkesztő-rendezője a két hangoskönyvnek és a szuper szinkroncsapat szervezője is, emellett Pepe, a jákópapagáj hangján is megszólal. - Megtisztelő, hogy egy olyan mesés hangoskönyvet hozhattunk létre, ami magában egy hangjáték is. Szép lett és remélem jó is, valamint, hogy a gyerekeknek tetszeni fog, hiszen a ők a legnagyobb kritikusok, és őszintén megmondják a véleményüket - fogalmazott dr. Dézsi Csaba András.

Az első kötet az állatvédelem szempontjából fontos, olyan meséket tartalmaz, ami az állattartással kapcsolatban hívja fel a házikedvencek felelős tartására a figyelmet. Ez megtörtént történeteket is feldolgoz, míg a második inkább kitalált szituációkon alapul. Csaba és Vera mára már több mint harminc papagájt nevel otthonukban. Az első papagájt, Gerzsont, karácsonyra kapta a szerző, akinek kellett egy társ is, így megérkezett Panka. Aztán jöttek sorba, Sári és Pepe, majd több mentett, sérült és örökbefogadott, megözvegyült papagáj.

Adódik a kérdés, ha a megrajzolt karakterek a hangoskönyvvel hangot is kaptak, miért nem készül egy animációs mese is? Hiszen a gyerekek többsége inkább mesét néz, mint hangoskönyvet hallgat. - Próbálkoztunk animálással, készült már 3D figura Gerzsonról és Pankáról, de egy rövidebb vagy hosszabb film elkészítéséhez komoly animációkhoz értő stáb kell. Gondolkoztunk rajta, de ez az álom csúcsa. Számos más ötletünk is van, például az első kötetet már lefordították németre és angolra, a második kötet fordítása is folyamatban van - mondta a szerző.

Dr. Dézsi Csaba Andrásról tudjuk, hogy a kamera és a mikrofon sem hozza zavarba, azt vallja, a nyilvánosság híve, így nem érezte távol magától azt sem, amikor az „idegen” egy névtelen karakter hangját kellett megformálnia. - Úgy eltorzítottam a hangom, hogy először magam sem ismertem meg. Nagyon jó élmény volt, hogy ilyen nagy nevekkel dolgozhattam együtt és láthattam, ők hogyan csinálják. A közös munka fantasztikus volt számomra, mindenkinek volt egy poénja, vidám hangulat volt a stúdióban. Érdekesség volt számomra az is, hogy a papagájokkal kapcsolatban mindenkinek volt egy pozitív megjegyzése, saját élménye.

A hangos könyv és a nyomtatott példányok is a Baross Gábor út végén a Lokálpatrióta Belvárosi Könyves Polcban már megvásárolható.

Bodrogi Gyula - Gerzson

- Remek volt a közös munka, szórakoztató és kedves mesekönyv a Gerzson és Panka, amit minden gyermeknek csak ajánlani tudok. Kaptunk egy tiszteletpéldány is, amit Angéla (Bodrogi Gyula élettársa - a szerk.) unokája azóta is örömmel olvas és hallgat. Imádom a meséket és ez, hogy is lehetne másként, amikor a legtöbben Süsüvel, a sárkánnyal azonosítanak - mondta el lapunknak Bodrogi Gyula, aki Gerzson hangján szólal meg a mesében.

Halász Judit - Panka

- Meglepett és meghatott a felkérés. Nem gondoltam volna, hogy egy olyan ember, aki ilyen mélységében foglalkozik a társadalommal és a politikával, így szeretheti az állatokat és még mesét is ír. Dézsi Csaba András pedig közismerten odavan a papagájokért. A mese, amit írt, fele valóság, fele pedig a fantázia műve, ami szerintem kifejezetten szeretnek a gyerekek, így örülök, hogy Pankát játszhattam - mondta Halász Judit, akitől azt is megtudtuk, hogy minden örömmel jön Győrbe, régi baráti szálak kötik a régi színházházhoz, évente ellátogat a Vaskakasba.