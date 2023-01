A győri Széchenyi István Egyetemen, logisztika szakon szereztem diplomát, előtte 3 hónapot gyakornokként már az Audinál töltöttem – emlékezett vissza pályafutásának induló időszakára Pődör Attila. – Munkavállalóként 2011 óta dolgozom a vállalatnál, az operatív logisztikai részlegen kezdtem. Ez egy nagyon intenzív, mondhatnám „pörgős” időszak volt az életemben, sokat tanultam, sok gyakorlati tapasztalatot szereztem a logisztikai szolgáltatásokról, a folyamatokról, hiszen szoros kapcsolatban voltunk a gyártósorokon, a termelésben folyó munkával.

Az első években megszerzett ismeretek nagyon hasznosnak bizonyultak akkor is, amikor a fiatal mérnöknek új területen kellett bizonyítania.

Logisztika mindenütt

– A logisztikai struktúra- és folyamattervezési részlegre kerültem 2016-ban, azóta itt dolgozom. A szakmának ez egy olyan speciális területe, amelynek fókuszában elsősorban a jövőbeni folyamatok állnak. A logisztikai tervezés feladata a motorgyárban tervezett új termékek esetén a logisztikai koncepciók megtervezése és azok megvalósítása. A folyamat- és struktúratervezők munkája magában foglalja a gyártás kiszolgálásához szükséges logisztikai felületek, raktárak, raktári rendszerek, anyagellátási folyamatok tervezését, felügyeletét, az ehhez szükséges anyagmozgató eszközök biztosítását, rendszeres kapacitásvizsgálatokon keresztül a már működő logisztikai folyamatok optimalizálását és a logisztikai költségek tervezését. Ahogyan az életben, úgy a vállalat működésében is mindenre hatással van, mindent behálóz a logisztika. A mindennapjainkat sem tudjuk menedzselni anélkül, hogy átgondolnánk, mikor, hová és mivel megyünk, és egy motorgyár sem működhet anélkül, hogy precízen megterveznénk az alapanyagok érkezésétől a kész termék kiszállításáig tartó bonyolult és szerteágazó folyamat minden egyes lépését, mozzanatát.

Azt, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátása a világ legnagyobb motorgyárának esetében mekkora kihívást jelent, talán csak az érzékelheti, aki belép az Audi győri motorraktárának csarnokába. A hatalmas épületben megszámlálhatatlan mennyiségű alkatrész, kész motor, egyéb berendezés tölti meg a labirintusnak tűnő polcrendszereket, melyek között munkatársak, robotkarok és targoncák sora cikázik a kívülálló számára megfejthetetlen szabályok szerint, ám mégis olyan rendben, hogy a megfelelő termék minden esetben a megfelelő időben kerül a neki rendelt helyre. Évente mintegy kétmillió motor (azon belül is belső égésű és elektromos hajtású) hagyja el a gyártósorokat, s egyrészt a logisztika biztosítja ez előállításukhoz szükséges alapanyagokat, másrészt a motorraktárban daruzzák át, könyvelik és a vevői lehívásoknak megfelelően készítik elő kiszállításra a kész termékeket, a naponta érkező hét-nyolcezer erőforrást. A csarnokhoz kapcsolódó kilenc vasúti beállót naponta huszonhét vagon hagyja el, ezzel párhuzamosan indul útnak hatvan, egyenként huszonnégy tonnás kamion a motorokkal.

Precizitás és folyamatbiztonság

– A motorok szállításának megszervezése rendkívül izgalmas feladat, hiszen kapcsolatban állunk a gyártósorokkal és a konszern több mint harminc vevőjével. Így mi is hatással vagyunk a külső és belső partnereinkre és ők is hatással vannak ránk – világított rá a munka összetettségére Pődör Attila, s azt is érzékeltette, hogyan tudják garantálni, hogy a tevékenységet zökkenők és hibák nélkül végezzék.

– A logisztikai tervezés egyik legfontosabb eleme, követelménye a folyamatbiztonság. Olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekbe több ellenőrző pontot építünk be, a vizuális ellenőrzés mellett technikai kontroll garantálja a hibátlan működést. A termékeket rendszerszinten követjük, szkennerekkel kezeljük, melyek azonnal figyelmeztetik a dolgozókat, ha az előírásoknak nem megfelelő történést észlelnek. Gyakorlatilag egyetlen alkatrész, egyetlen munkadarab sem tud rossz helyre kerülni, maga a rendszer zárja ki a hibázás lehetőségét.

Inspiráló innováció

A fiatal mérnök hozzátette: jelenlegi munkájában, a logisztikai struktúrák és folyamatok tervezésében óriási segítséget nyújtanak az operatív részlegen összegyűjtött tapasztalatai. Tud a felhasználók fejével gondolkodni, látja, milyen szempontokat kell szem előtt tartania, hogy a tervezőasztalon megszületett elképzelések hatékonyan működjenek a gyakorlatban. Ami pedig évek elteltével is inspirálja, az a szakmai újdonságok megismerése és a legmodernebb technológiáknak az Audi rendszereibe történő integrálása, mindezt szakmailag professzionális logisztikus kollégákkal közösen.

– A már kialakított és alkalmazott logisztikai folyamatok optimalizálása, fejlesztése mellett az innovatív technológiák felkutatása, megismerése és adaptálása is fontos része a tevékenységünknek.

Nagyon élvezem, hogy a világ vezető motorgyártójánál dolgozhatok, mert lehetőségem van arra, hogy megismerjem a legújabb, akár a cégcsoporton belülről, akár azon kívülről érkező szakmai megoldásokat

– a vezető nélküli sorkiszolgálóktól a robotizált motorleszedésig –, és közreműködhetek annak kidolgozásában, hogyan tudjuk ezeket a saját területünkön bevezetni. A konszernhez való tartozás biztosítja ehhez a megfelelő eszközöket, a cég szemléletmódja pedig támogatja, hogy igazi alkotómunkát végezzünk. Bár már jó ideje vagyok alkalmazásban az Audinál, ennyi idő után is motivál a vállalattól kapott lehetőség és az a szabadságfok, amelynek köszönhetően folyamatosan szélesíthetem látókörömet és egyénként is van lehetőségem a fejlődésre, a tanulásra.

Élményből versenysport

A munka utáni kikapcsolódást Pődör Attila számára a néhány évvel ezelőtt választott hobbija, az éles sportlövészet, s annak is egy speciális, dinamikus változata jelenti.

– Magával a lövészettel már gyermekkoromban találkoztam, akkor még persze inkább légpuska, airsoft fegyver volt a kezemben, és mindig fennmaradt az érdeklődésem a fegyverek iránt. Aztán úgy három évvel ezelőtt egy lövészeti élménycsomagot kaptam ajándékba, amely az éleslövészet kipróbálását tette lehetővé. Annyira megtetszett ez a sport, hogy ezután beléptem egy lövészklubba, majd rendszeresen kijártam a lőtérre.

Pontlövészettel kezdtem, ami egy statikus forma, az ember egy helyben áll, s igyekszik minél pontosabban eltalálni a tizenöt-huszonöt vagy éppen ötven méterre lévő célt. Ahogy mind jobban megismerkedtem ezzel a világgal, láttam, hogy ezenkívül milyen sokféle lehetőséget kínál ez a tevékenység. Így körülbelül egy évvel később a dinamikus formánál, azon belül is a szituációs lövészetnél kötöttem ki.

Ennek lényege, hogy egy adott történethez kapcsolódóan alakítanak ki pályákat, melyeken a versenyzőnek végig kell mennie úgy, hogy a kijelölt papír- és fémcélokat minél gyorsabban találja el.

A gyorsaság mellett természetesen a pontosság is számít, hibás találatok esetén plusz másodperceket adnak a versenyző idejéhez. Itt tehát különböző testhelyzetekben, mozgás közben használjuk a fegyvert, illetve fegyvereket, amelyek szintén különbözőek lehetnek a karabélytól a pisztolyon át a precíziós és sörétes puskáig.

Dinamizmus a lőtereken

A dinamikus sportlövészet rendkívül komplex tevékenység, hiszen nem elég gyorsnak és pontosnak lenni a pályán, de a fegyverek működését is meg kell tanulniuk a versenyzőknek és a fokozott biztonsági előírásokat is maradéktalanul be kell tartaniuk.

– A pályák eredményes teljesítéséhez fizikai teljesítményre ugyanúgy szükség van, mint a mentális koncentrációra – avatott be a részletekbe Pődör Attila. – Figyelni kell a feladatra, reagálni a váratlan helyzetekre, mindezt úgy, hogy közben még véletlenül se veszélyeztessünk senkit a környezetünkben. Sokan gondolhatják, hogy ez egy veszélyes sport, de olyan szigorú biztonsági előírásokat kell betartanunk, amilyenek más mozgásformáknál fel sem merülnek. Nemcsak a versenyek, hanem az edzések is képzett lövészetvezető ellenőrzése alatt zajlanak, pontos nyilvántartást vezetnek mindenről, ami a lőtéren történik. A versenyzőknek maguknak is tisztában kell lenniük a biztonsági előírások részleteivel, és ismerniük kell a kezükbe kerülő fegyverek működését, használatát, az esetlegesen fellépő technikai problémák kezelésének módját.

Pődör Attila csupán három éve kezdett versenyszerűen foglalkozni a sportlövészettel, s rövid időn belül sikerült figyelemre méltó eredményeket elérnie. Az elmúlt évben több mint harminc versenyen vett részt, s összesen huszonöt érmet szerzett, köztük több országos második és harmadik helyezést.

A dobogó legfelső foka sem maradt ki repertoárból: az élethű önvédelmi szituációkat szimuláló IDPA szakág úgynevezett carry optics divíziójában országos bajnoki címet szerzett.

– Az egész napos, nagy melegben rendezett országos megmérettetésen tizenhárom pályát kellett teljesíteni, egy nagyon erős mezőnyben sikerült megszereznem az első helyezést. A versenyzés mellett lövészetvezetőként és több szakágban versenybíróként is tevékenykedem, szélesítve ezzel is a lövészsportban a látókörömet – tette teljessé a képet Attila.

Az életre nevel

Bár a sikerek jó motivációt jelentenek, Pődör Attila nem ezt tartja a legfontosabbnak abból, amit ettől a sportágtól kaphat.

– Természetesen továbbra is aktívan részt veszek a versenyeken, fontos a cél, és nagyon jó érzés a dobogóra állni, de elsősorban élvezni szeretném a lövészetet, az oda vezető út fontosabb számomra, mint az elért eredmény. Jó a közösség, a hangulat, jó összejönni az edzéseken és a versenyeken. Mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy próbálja ki ezt a sportot, számos lőtéren van lehetőség biztonságos körülmények között megismerkedni ennek a sportnak a szépségeivel. Kortól, nemtől függetlenül – mivel a lőkészség folyamatosan fejleszthető – bárki bármikor elkezdheti, és olyan sokféle lehetőség közül választhat, hogy biztosan talál a személyiségének megfelelőt, hozzá közelállót. Az éles sportlövészet amellett, hogy kitűnő mozgásforma, fegyelemre, odafigyelésre tanít, csupa olyan dologban fejlődhetünk, amelyek az élet más területein is hasznunkra válnak.