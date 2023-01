– Sok leírás generációról generációra szállt, erősen hasonlítanak a mai ízlésvilágunkra. Érdekes látni, hogy már megtaláljuk például a dobostorta receptjét, pedig ez akkoriban még kuriózum volt. Az viszont teljesen eltér a mai konyhától, hogy például csirkehúsos recept­tel alig találkozunk. Az ételeket főként marha-, disznó- vagy vadhúsból készítették. A belsőségek is népszerűek lehettek, fellelhetőek mindkét füzetben – részletezte Erdeiné Kuslics Katalin.

Erdeiné Kuslics Katalin korhű ruhában készítette el a Storno család receptjeit. Fotó: Soproni Múzeum

A receptek elkészítése mögött nem kis munka áll, hiszen németül íródtak. – Eleinte hosszabb időbe telt egy-egy recept elolvasása, ma már könnyebben megy. Nehezítő tényező, hogy tájegységre jellemző alapanyagokat is használtak. Egyeztetünk történészekkel és művészettörténészekkel is – fűzte hozzá Erdeiné Kuslics Katalin. A vállalkozószelleműek is kipróbálhatják a múltbéli recepteket, amikből a múzeum gasztroblogján, a www.stornokonyha.hu oldalon válogathatnak. Az érdeklődők a pontos leírások mellett érdekes történeteket is megtalálnak.