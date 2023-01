A 2022/23-as bérletben meghirdetett Rigoletto előadás helyett nagyszabású opera- és operettgálával örvendeztetik meg nézőiket új helyszínen, a Richter Teremben, ami lehetőséget teremt a koncertélmény fokozására.

– A gálán a bel canto korszak remekeitől a kedvenc nagy­operettjeinkig szólalnak meg a legcsodálatosabb dallamok. Végigjárjuk a zenés színház meghatározó műveit, melynek során kibontakoznak a hang virtuozitására épülő Rossini-szólamok, majd betekintést nyerhetünk az Igaz és a Szép egymásnak simuló zenéjébe – mondta el portálunknak Ba­kos-Kiss Gábor színház­igazgató.

Premier pénteken

– A sorozat végén elérkezünk a legnagyobb magyar szerzők szívünknek kedves dallamaihoz. Az utazás során végigkövethetjük, hogyan volt hatással Verdi Rigolettója Erkel Ferenc alkotómunkájára, és milyen módon szólalnak meg az elődök, a későbbi nagyoperettek világában – tette hozzá Bakos-Kiss Gábor. Tegnap este tartották a gála jelmezes főpróbáját, hogy a pénteki premieren minden tökéletes legyen. Az esten győri művészek és országosan elismert opera- és operetténekesek is fellépnek.

A gálát Zakariás Zalán rendezi, vezényel Silló István és Medveczky Szabolcs. Az egyszerre színházi és zenei élményt nyújtó gálán olyan nagy sikerű darabokból adnak ízelítőt a művészek, mint a Rigoletto, Tell Vilmos, Bánk bán, Hunyadi László, A víg özvegy, A mosoly országa, János vitéz, Marica grófnő, Csárdáskirálynő.

A Győri Nemzeti Színház tánckara Erkel Ferenc zenéjére Hunyadi László Palotását is előadja a gálán. Fotó: Csapó Balázs

Kreatív energiák

– A főpróbahetünk annyiban változott megszokottól, hogy az új helyszín miatt figyelembe kellett venni a Győri Filharmonikus Zenekar próbáit is. Így ők dél­előtt, mi pedig délutántól estig hosszabb próbákat tartottunk. A főpróbahetet komoly munka előzte meg, minden szereplő – győri és nem győri –, illetve minden kar részéről. A zenekari és a tánckari próbák kezdődtek legkorábban, szépen lassan mindenki bekapcsolódott az alkotás folyamatába, így a Richter Teremben már csak össze kellett fésülnünk a kreatív energiákat – fejtette ki a színházigazgató, aki maga is énekel majd a koncerten egykori színművészetis osztálytársával, Fejszés Attilával, váltott szereposztásban. – Attól lesz ez több, mint egy koncert, hogy színházi élményt is kap a néző azzal, hogy színházi szituációkat teremtünk.

Az est ingatag asszonya

A gála háziasszonya, Agócs Judit nem egyszerűen műsorvezetőként lesz jelen a színpadon, hanem mint az est ingatag asszonya, ő a történetünk főszereplője. Olyan, mintha az ő emlékképei jelennének meg a művészek előadásában – fogalmazott a direktor, akitől azt is megtudtuk, ugyan épített díszlet nem lesz, de a helyszín speciális jellegéből adódóan egészen izgalmas látványvilágra számíthat a közönség.