Az önkormányzat a falufejlesztési törekvéseiken túl nagy hangsúlyt fektet a kézimunkájuk népszerűsítésére, legyen szó kiállításokon való részvételről, helyi rendezvényekről, a Csipke Múzeumról vagy a hagyomány továbbörökítéséről. Vargáné Molnár Zsuzsanna polgármester röviden összefoglalta ez irányú törekvéseiket, melyek a múlt évet éppúgy áthatották, mint az ideit fogják. Kezdve rögtön a Ceglédi Galériában rendezett, „Höveji csipkevarrás élő hagyománya” című kiállítással, s folytatva a Nemzeti Művelődési Intézethez benyújtott pályázattal. – Ennek eredményeképp januárban kezdtünk el ismerkedni a csipkeveréssel, öt résztvevő számára kaptunk eszközöket, alapanyagokat, és videófelvételek segítségével sajátítottuk el az alapokat – mondta a polgármester. Az elkészült alkotásokat a kapuvári rábaközi muzeális kiállítóhelyen tárták az érdeklődők elé.

A helyi egyesületek jól szerepeltek a civil szervezeteknek kiírt pályázaton, a Höveji Csipke Egyesület például előbb 2,8, majd 2 millió forint támogatást nyert.

Felvételek sokasága készült a helyi értékről, a Höveji Csipkevarrók Köre és a Höveji Csipke Egyesület tagjai számtalan kiállításon mutatták be hagyományukat, de egyéni bemutatkozások is szép számmal voltak. Előbbire példa a kiskunhalasi Nemzetközi Csipkekiállítás, a bécsi Acht­Ungarn fesztivál, a Mesterségek Ünnepe, utóbbira a népi iparművészek által elkészített egyedi darabokat, ruhakollekciókat vitték. Dr. Tóthné Kőrösi Zsófia többek között Jordánia fővárosába, Ammánba, és Buharába, Üzbegisztánba is eljutott alkotásaival.

A Ceglédi Galériában is helyet kaptak múlt évben a höveji kézimunkák. Fotó: Kustor Réka

– Az Aurora FolkGlamour márka kitalálója, Németh Hajnal Aurora munkáinak középpontjában a régi magyar népviseletek, a régi hímzésminták állnak. Az egyedi, extravagáns népi ékszerek között a höveji minták is megjelentek, de bekerültek színezőnaptárba, s karácsonyi üveggömbökön és húsvéti tojásokon is láthattuk. Aurora minden kollekciójában az egyediségre törekszik, kultúránk továbbéltetésére, ezért nagy örömmel csatlakoztunk legújabb kezdeményezéséhez, a Minden Magyarok Ruhája projekthez – emelte ki Zsuzsanna, majd folytatta: – Tavaly sok látogatója volt a Csipke Múzeumnak. A cikkek mellett online felületeken és különböző kiadványokban is megjelent a höveji csipke. A környékről és az ország más tájairól egyaránt érkeztek vendégek. Folyamatosan alakítjuk a Csipke Múzeum kínálatát, és tovább szeretnénk bővíteni szolgáltatásainkat: múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, foglalkoztatófüzetekkel készülünk.

A rendezvényeik sorában emlékezetes volt az augusztusi Nyárzáró Vidéki Gasztroprogram és Csipketalálkozó, a változatos kulturális programokat felvonultató eseményre az ország minden pontjáról érkeztek alkotóközösségek.

Az idei cél sem más, mint korábban: az önkormányzat, az egyesületek tagjai, a népi iparművészek és más szakemberek összefogva, közösen azon dolgoznak, hogy ez a kiemelt nemzeti érték fennmaradjon, s minél többen megismerjék.