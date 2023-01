Régi értékek, új trendek

Az üzlet jelenlegi stúdióvezetője, a Győri Fényképész Szövetkezet elnöke, Berkes Krisztina bízik abban, hogy a hangulatos üzlet még hosszú ideig megmarad és továbbra is örömteli pillanatokkal ajándékozza meg a győrieket.

„Az elmúlt hónapokban a stúdiót korszerűsítettük, az üzlet is modern köntöst kapott. A Fényszöv régi értékeit megőrizzük, ugyanakkor nyitunk az új trendek felé. Ennek része, hogy szeretnénk olyan fotósszakmai foglalkozásokat tartani, amelyek népszerűek a fiatalok körében. Az is felmerült, hogy a régi gépekkel is készítsünk majd képeket a workshopok során” – hallottuk Berkes Krisztinától, aki fotós pályafutása elején főként motorversenyeket fotózott a Hungaroringen.

Felvételünkön Berkes Krisztina, a szövetkezet jelenlegi vezetője.

Fotós: Csapó Balázs

Február végéig

A XX. századi, működőképes masinákat február végéig lehet megtekinteni a Győri Fényképész Szövetkezet kirakatában. A boltban dolgozók szívesen meg is mutatják az eszközöket, remekül ismerik az összeset, hisz anno ezeket használták. Az emléktárgyakról videót és galériát is nézhetnek a kisalfold.hu-n.