Hová milyet?

Mielőtt kiválasztjuk az egyes helyiségekbe a megfelelő falilámpát, állólámpát, LED-szalagot vagy bármilyen más világítótestet, érdemes egy kicsit átgondolni, hogy mire kell figyelni a döntésnél.

Az egyik szempont, hogy a választásunknak illeszkednie kell a környezetbe – innen nézve tehát az az előnyös, ha az adott helyiség javarészt már elkészült, így van egy vezető stílus, amihez alkalmazkodhatunk. Legyen az indusztriális, bohém vagy vintage, bármelyikhez találhatunk megfelelő világítási opciót. Ha szeretjük a letisztultságot, akkor arra is tanácsos figyelni, hogy az egyes szobák egymással is összhangban legyenek – a világítás stílusa szerint is.

Ha megtaláltuk a megfelelő „körítést”, már csak égőket kell biztosítanunk hozzá. Környezetvédelmi szempontból előnyös a modern LED-égőket használni, hiszen ezek jóval hosszabb életűek és kevesebbet is fogyasztanak. Az sem mindegy, hogy milyen erővel világítanak, azaz milyen a teljesítményük – ezt a felhasználás célja szerint előnyös megválasztani. Arra viszont figyeljünk, hogy a szemünk egészségének állapotán sokat ronthat, ha egy-egy izzó nem ad elég fényt egyes feladatokhoz!

Végül, de nem utolsó sorban pedig a színhőmérséklet szerint is megválogathatjuk az izzókat: léteznek hideg (kékes), meleg (sárgás) és semleges típusok. Egyéni preferenciáktól függ, hogy kihez melyik áll közelebb, ám általánosan igaz, hogy például a hálószobai légkört kellemesebbé teszi egy meleg fény, míg a konyhapult fölött érdemesebb egy éles, hidegebb fényt használni.

6 rendhagyó világítási opció

Ma már minden helyiségben alapvetőnek számítanak a klasszikus mennyezeti vagy falilámpák. Azonban ha ennél egy kicsit többre vágyunk, és valami különlegessel dobnánk fel némelyik szobánkat, akkor az alábbi lehetőségekben bátran gondolkodhatunk!

LED-szalagok

Számtalan színben, típusban és funkcióval elérhetőek, így bármilyen stílusú helyiségbe elképzelhetőek a praktikus, könnyen felszerelhető LED-szalagok. A hálószoba felső szegélyén végigvezetve romantikus háttérfényt kaphatunk, míg a konyhában a pult fölött anélkül biztosíthatunk fényt a főzéshez, hogy folyton beleakadnánk egy lámpatestbe. A mai rezsiszámlák mellett pedig az sem utolsó szempont, hogy energiatakarékos!

Fényfüzérek

Művészlelkeknek és valódi romantikusoknak tökéletes választás egy-egy okosan elhelyezett fényfüzér. Ezekkel feldobhatjuk a könyvespolcokat, de a falakat díszítő képkeretek között is végigfuttathatjuk. Remek hangulatot biztosítanak olvasás vagy sorozatozás mellé.

Különleges formák

Egyre több üzletben találhatunk valamilyen formára igazított, kis égőkkel ellátott világítótesteket. Ezek általában elemmel működnek, így a lakásban bárhová elhelyezhetjük őket, és a beüzemelésük sem telik szinte semennyi időbe. A legkisebbek imádni fogják az unikornis alakú változatokat, de a felnőttek is találhatnak az ízlésükhöz illőt, például az étkezőbe vásárolhatnak egy ananászalakút!

Neonok

Az 1960-as és ‘70-es éveket – többek között – a neonok uralták. De ki mondta, hogy a XXI. században már nem alkalmazhatjuk ezeket? A lakásunk stílusától függően az étkezőben vagy konyhában is elhelyezhetünk egy-egy jópofa neonvilágítást, ami tökéletesen hozza a klasszikus amerikai büfé-stílust.

Projektorok

Manapság a LED-világítást nem csak szalagok formájában alkalmazhatjuk: egyre népszerűbbek az ilyen technológiával működő projektorok is! Ezek segítségével az egész szobát bevilágíthatjuk, egészen különleges atmoszférát teremtve. A gyerekszobákba ez különösen jó választás, a legkisebbeket egészen elvarázsolhatja a színek és a minták kavalkádja.

A legkissebbeknek

És ha már gyermekek, akkor ejtsük szót a legkisebbekről is. Már a kisbabák mellett is jó, ha ég valamilyen ágy melletti fény, és idővel ez még fontosabb lehet – egészen addig, amíg ki nem növik. Szerencsére ilyen téren is van bőven választék: a kisállatos, mesefigurás és szuperhősös éjjeli fények között bármelyik apróság megtalálhatja a neki tetszőt. Így egy praktikus dekorációs tárggyal gazdagodhat a gyerekszoba, amit ráadásul egyetlen nyomással a picik is tudnak irányítani.

Tegyük otthonossá!

Ha szeretnénk egy igazán hangulatos, otthonos közeget kialakítani a lakásunkban, annak elengedhetetlenül fontos része lesz a világítás. A fények típusa, a világítótestek stílusa és megjelenése mind-mind meghatározó lehet. Ha bizonytalanok vagyunk a leginkább megfelelő darabok kiválasztásában, bármikor kérhetünk segítséget akár a családoktól és a barátoktól, akár egy profi lakberendezőtől, aki plusz tanácsokkal is elláthat minket! (X)