A szüleitől örökölt, otthonos kis lakásban fogadta a Kisalföld munkatársait a soproni Szabó Csilla, akinek teljesen kilátástalanná vált a mindennapi megélhetése. Már gyerekként meg kellett küzdenie a megpróbáltatásokkal. Betegeskedett, sok időt töltött kórházban, a hiányzások okozta lemaradás miatt pedig kisegítő iskolába helyezték át. Az olvasással és az írással is vannak gondjai.

– Nincsen végzettségem, rokkantnyugdíjból élek, ami havi 27 ezer forint. Eddig tudtam valahogy tartani magam anyagilag, de leszakadt a mennyezetem, ami összetörte a bútoraimat is – avatott be a nehézségeibe a soproni hölgy, aki korábban gyerekre vigyázott, és egy 80 éves bácsinál is takarított, aki azóta elhunyt, ezért ettől a bevételi forrásától is elesett.

Szabó Csilla elmondta, a legnagyobb szüksége tűzifára lenne, ugyanis ami van neki, az vizes. Továbbá az otthona is karbantartásra szorul. Ugyan akadnak segítői, akik megjavították a cserépkályháját és az ereszcsatornáját, de olyanok is, akik kihasználták a helyzetét.

– Egy illető megcsinálta a leszakadt mennyezetet, de nem hivatalos szakember volt, egy hónap múlva ugyanúgy beázott a tető, így ez anyagilag is megterhelt, és ugyanott tartok, mint a javítás előtt. Örülnék, ha egy hozzáértő szakember megjavítaná a tetőt. Pár jó szándékú ember már felajánlotta a segítségét a segédmunkára – folytatta, majd hozzátette, a villanyvezeték is cserére szorul, ugyanis a közelmúltban az is elégett. Az udvaron van egy idős fenyőfa, ami a kidőlés szélén áll, azonban a kivágása is költséges lenne.

Csilla szeretne dolgozni, továbbra is vigyázna gyerekekre és takarítana is, de írástudatlansága miatt nem sok helyen alkalmaznák. A kérdésre, hogy mit szeretne a legjobban, csak annyit mondott, hogy egészséget!

– Ha visszamehetnék az időben, csak egészséget szeretnék, de ezt már nem tudom megtenni – zárta a gondolatát. A Jóakarat hídja 200 ezer forinttal segítette, hogy átvészelje a telet.